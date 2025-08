Samira Lui ha rinnovato il suo look e stanno quindi circolando in rete alcune fotografie del suo nuovo aspetto. Eccola oggi.

Modella e showgirl molto apprezzata, Samira Lui ha ottenuto un incredibile successo in tv grazie alla sua partecipazione al game show L’Eredità, durante il quale ha vestito i panni della Professoressa. Un percorso tutto in salita, il suo, che l’ha portata a farsi spazio nel mondo dello spettacolo per il suo fascino e per la sua bravura. Nel 2022, ha anche presentato la cerimonia di assegnazione dei premi David di Donatello insieme a Carlo Conti e Drusilla Foer, e nello stesso anno è stata una concorrente del talent Tale e Quale Show, oltre che del reality Grande Fratello. Samira veste ora i panni di valletta nel programma La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma, oltre alla sua vita lavorativa, ha rivelato spesso dettagli sulla sua vita privata.

La soubrette è infatti felicemente fidanzata, ormai da anni, con il compagno Luigi. Un amore bellissimo che ha destato l’interesse di molti telespettatori.

Il nuovo look di Samira Lui

In questo periodo è la protagonista de La Ruota della Fortuna, il programma di Gerry Scotti che sta ottenendo un grande successo su Canale 5. Prima di entrare in quello studio, è stata però la Professoressa de L’Eredità e ha anche partecipato a molti altri programmi televisivi. Una carriera tutta in salita che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Samira si è sempre contraddistinta per la sua chioma folta e per i suoi capelli super ricci, con cui ha mostrato a tutti la sua bellezza invidiabile e irresistibile.

Con l’arrivo dell’estate ha però optato per un look del tutto nuovo, che le ha garantito un aspetto più fresco e anche più “libertino”. La showgirl si è infatti mostrata di recente con un’acconciatura liscia che ha reso i suoi capelli ancora più lunghi e che le sta divinamente. Il volto Mediaset è quindi passato da un riccio definito, selvaggio e voluminoso ad un liscio perfetto e lunghissimo. Tra l’altro, i capelli di Samira sono sempre stati uno dei suoi tratti distintivi e le donano vitalità, solarità e vivacità. Numerosi sono stati i commenti dei fan, che non hanno potuto fare a meno di commentare il suo nuovo aspetto. Mentre ad alcuni è piaciuto il cambio look della showgirl, altri hanno invece espresso il loro disaccordo con questa novità, proprio perché Samira non ha mai nascosto il suo amore per i capelli ricci. Nel frattempo, per scoprire i suoi futuri progetti, non resta che attendere.

