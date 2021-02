Samira e Walter jr figli Walter Zenga e Raluca Rebedea/ Per Andrea Zenga un video messaggio a sorpresa?

Samira e Walter Jr, i figli di Walter Zenga e Raluca Rebedea faranno una sorpresa ad Andrea Zenga durante la puntata del Grande Fratello Vip 2020? I rapporti tra Andrea Zenga e il padre Walter Zenga hanno preso una piega inaspettata: dopo l’entrata nella casa l’ex portiere dell’Inter si è molto avvicinato al figlio rilasciando diverse interviste in cui ha fatto intendere che è pronto a vivere un rapporto col figlio. Anche i fratellini Samira e Walter Jr sono pronti ad avere un rapporto con il fratello come la madre Raluca Rebedea. “Non credo alle famiglie allargate, il mio sogno è quello di starmene seduto al tavolo con i miei 5 figli” – precisa il campione a Live Non è la D’Urso sottolineando – “siccome ho due bambini piccoli nella mia testa c’era il fatto di invitarli qui e farli venire a Dubai e questo non è escluso che accada. Nicolò ci è già stato, Andrea no e mi riconosco nel suo carattere”. Walter Zenga non nasconde che tutto questo clamore è difficile da gestire e parlando della sua precedente storia con Roberta Termali precisa: “tutta questa situazione mi ha dato molto fastidio, ma in tutto questo ho rafforzato un rapporto di amicizia con una persona che è molto importante nella vita dei miei figli: si tratta del secondo marito di Roberta”.

Walter Zenga e Raluca Rebedea dopo un momento di crisi sono tornati insieme. “Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio” – ha detto l’ex portiere dell’Inter precisando – “mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale”. Oggi per fortuna la coppia ha ritrovato la serenità grazie anche all’amore dei figli Samira e Walter Jr.



