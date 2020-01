Samira El Attar/ Marito Mohamed scomparso, la madre: “E’ un bugiardo!”

Nuovi aggiornamenti sulla scomparsa di Samira El Attar, la mamma di Stanghella di cui non si hanno più notizie il 21 ottobre scorso. Storie Italiane ha fatto luce sul caso anche grazie a Malika, madre della giovane marocchina: lampanti le contraddizioni tra le dichiarazioni del marito Mohamed – svanito nel nulla dal 1° gennaio 2020 e indagato per omicidio e occultamento di cadavere – e le parole della mamma di Samira. «Mohamed è un bugiardo, le verità che ha raccontato non corrispondono ai fatti. Lui non mi ha mai voluto in casa sua, non abbiamo mai avuto problemi: da quando è scomparsa Samira, non mi ha mai voluta in casa sua», ha spiegato Malika, che aveva già tenuto a precisare in una precedente intervista: «Mia figlia voleva lasciare Mohamed».

SAMIRA EL ATTAR SCOMPARSA, LA MADRE: “MOHAMED E’ UN BUGIARDO”

La figlia di Samira potrebbe essere affidata agli zii, ecco le parole di Malika sulla nipote: «Quando sono arrivata dal Marocco, mi ha subito abbracciata e mi ha chiesto se sarei rimasta con lei». La mamma di Samira El Attar ha poi aggiunto ai microfoni di Eleonora Daniele: «Sapevo che avevano dei problemi di coppia, mia figlia me lo raccontava sempre. I motivi dei litigi? Quando lei andava a lavorare, lui la seguiva. Ultimamente hanno avuto problemi perché lui non voleva aiutarla per i suoi documenti: era geloso di lei, era geloso che lei lavorasse. Mentre lei lavorava, lui si fermava con la macchina e continuava a guardare se usciva e entrava». Infine, il giudizio di Giovanni Terzi: «A parte le contraddizioni tra la madre e Mohamed, è stato lo stesso uomo a mettersi in contraddizione con se stesso: ha detto cose che ha poi rinnegato. Samira andava a lavorare e tornava anche il giorno dopo, è curioso che Mohamed andasse a denunciare come scomparsa la moglie dopo poche ore. Inoltre, questo allontanamento fa sì che lui non sia interessato neanche alla figlia: pensa a se stesso piuttosto che alla figlia. Tutto questo non gioca a favore di Mohamed, a mia sensazione qualcosa lui lo sa».

