Samira El Attar/ Marito ritrova scarpe e portachiavi: svolta vicina? (Chi l’ha visto)

Il caso della giovane mamma 43enne, Samira El Attar, scomparsa lo scorso 21 ottobre da Stanghella, in provincia di Padova, dopo aver accompagnato il piccolo figlio di 4 anni alla scuola materna in bicicletta, sarà affrontato questa sera nel corso della trasmissione di Rai3, Chi l’ha visto. Il motivo ha a che fare con la svolta degli ultimi giorni quando cioè il marito Mohammed Barbri ha denunciato il ritrovamento delle scarpe e di un portachiavi che potrebbero appartenere proprio alla donna di cui era in possesso al momento della sua misteriosa sparizione. Il ritrovamento, come spiegato da Padova Oggi, è avvenuto a distanza di sette settimane dalla scomparsa di Samira. Si tratterebbe di un paio di calzature da donna di colore scuro abbandonate lungo la Statale 16, a pochi chilometri da Stanghella. Non si esclude che possano essere proprio le scarpe indossate dalla mamma 43enne il giorno in cui di lei si sono perse le tracce e che Samira abbia percorso esattamente quel tratto di strada. Era stata la redazione Chi l’ha visto a svelare che l’importante scoperta risalirebbe allo scorso 9 dicembre nel corso delle ricerche di possibili importanti tracce da parte del marito.

SAMIRA EL ATTAR, SCARPE RITROVATE SONO SUE?

La mattina dello scorso lunedì, Mohamed, marito di Samira El Attar è uscito di casa insieme ad alcuni parenti al fine di cercare qualche traccia della moglie scomparsa. Mentre percorreva la Statale 16, dopo aver percorso alcuni chilometri dall’abitazione di via Nazionale, l’uomo si sarebbe imbattuto in due scarpe scure ed avrebbe così allertato subito i carabinieri riferendo il dubbio che quelle calzature potrebbero appartenere alla moglie. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che avrebbe in poco tempo delimitato l’area e setacciato la zona alla ricerca di ulteriori tracce della 43enne marocchina ma da tempo residente a Stanghella. Sul caso la procura si è limitata ad aprire un fascicolo per sequestro di persona ma attualmente non risulta alcun nome iscritto nel registro degli indagati. Il mistero resta ed anzi si incrementa di nuovi dubbi dopo il ritrovamento delle calzature al quale, spiega la pagina Instagram di Chi l’ha visto, si aggiunge anche il ritrovamento di un portachiavi. Nuovi interrogati si aggiungono al destino della donna: cosa le è successo?

