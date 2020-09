Samira El Attar/ Parla la madre: “Non separatemi da mia nipote, è tutto ciò che ho”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 su Rai Uno, si è parlato nuovamente della scomparsa di Samira El Attar, caso già trattato nella puntata di venerdì 11 settembre e per il quale era stato promesso un aggiornamento questa mattina. La figlia di Samira questa mattina è riuscita ad andare a scuola grazie ai servizi sociali, che l’hanno portata in classe con un’auto comunale. Il sindaco di Stanghella, Sandro Moscardi, è intervenuto in collegamento video, illustrando la situazione connessa allo sfratto di Malika, la madre di Samira, dalla casa in cui abita: “Dovrà sicuramente abbandonare l’abitazione, ma siamo attivi per trovare una nuova sistemazione decorosa. Ci stiamo avvicinando all’anno solare di scomparsa della signora Samira ed è nei desideri e nella volontà dell’amministrazione tenere la nonna accanto alla bimba“.

SAMIRA EL ATTAR, LA MAMMA MALIKA: “MI RESTA SOLTANTO LA BAMBINA”

Da Stanghella è intervenuta la mamma di Samira El Attar, Malika, che ha rivolto un appello disperato di fronte alle telecamere della Rai: “Non separatemi da mia nipote, vogliamo solo trovare una sistemazione adatta a noi. Non voglio niente per me, ho già perso mia figlia, mi resta soltanto la bambina”. Il primo cittadino, in merito al trasporto a scuola della bambina, ha asserito: “Abbiamo a cuore il percorso formativo ed educativo della bimba, tant’è che l’iscrizione alla scuola era già stata fatta dai servizi sociali nelle settimane scorse. Da giovedì arriverà il servizio scuolabus dell’amministrazione, attualmente in fase ancora di organizzazione. Si farà il servizio classico di trasporto andata e ritorno, per l’intero anno scolastico”. Relativamente alla nuova casa per Malika e la bambina, il sindaco ha aggiunto: “Abbiamo attivato i contatti per una casa nel centro di Stanghella, comoda ai servizi e anche alla scuola”.



