Samira El Attar scomparsa da Stanghella/ Crisi col marito? “Lui problemi col gioco”

Il caso di Samira El Attar al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto. E spunta subito un nuovo giallo legato ai suoi capelli, cortissimi. Finalmente la trasmissione di Rai3 è entrata in possesso di un video della donna scomparsa, fatto vedere in apertura di servizio nella prima serata di ieri. Samira appare con i capelli molto corti: è stata una sua scelta o è stato il marito – come ipotizzato da qualcuno – ad averla costretta come una sorta di punizione? Sono trascorsi 44 giorni dalla sparizione della donna di Stanghella. Il marito Mohammed continua a sostenere che mai avrebbe lasciato la figlioletta di appena 4 anni e dice anche che non si sarebbe mai allontanata volontariamente, come dichiarato anche ai microfoni della trasmissione. Ma perchè, allora, si sarebbe allontanata all’improvviso? Samira gli avrebbe detto di aver trovato un nuovo lavoro come badante. Ma in tanti in queste settimane avrebbero dubitato proprio del marito. Dall’analisi del cellulare della donna non sarebbe emerso nulla di rilevante e soprattutto non sarebbero emersi contatti per un presunto appuntamento di lavoro.

SAMIRA EL ATTAR SCOMPARSA DA STANGHELLA: PARLA IL CUGINO DEL MARITO

Continuano ad essere troppe le incongruenze rispetto al caso della sparizione della giovane madre marocchina, Samira El Attar. Per la sua sparizione c’è un fascicolo aperto per sequestro di persona ma non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il dubbio è che la donna, in sella alla sua bicicletta, possa essere stata sbattuta in un canale da un camion lungo la strada, ma il marito sostiene di aver controllato tutti i canali. Se attorno alla sua sparizione al momento ci sarebbero solo ipotesi, qualcuno avrebbe riferito alla trasmissione di Federica Sciarelli che Samira avrebbe avuto paura di una persona in particolare, un cugino del marito, con il quale avrebbe litigato. Ma proprio Mohammed ha negato tutto. Ai microfoni del programma Azedinne, cugino di Mohammed, ha invece parlato di un rapporto privo di problemi. Inoltre, quando Samira è scomparsa lui era in Marocco ed aggiunge che forse c’erano dei problemi proprio con il marito per via del gioco alle macchinette da parte dell’uomo: “Lui ha problemi con il gioco”, ha aggiunto. Non solo, sempre secondo il cugino lui sarebbe molto geloso.

