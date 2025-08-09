Samira Lui, oggi volto de La Ruota della Fortuna, ha debuttato in tv in veste di Professoressa de L'Eredità: la ricordate?

Il successo de La Ruota della Fortuna ha travolto anche Samira Lui che affianca Gerry Scotti nel daytime serale. Nello stesso ruolo che in passato ha ricoperto Paola Barale e Antonella Elia, quando il quiz game era condotto da Mike Buongiorno, Samira ha accettato con entusiasmo di prendere parte alla nuova versione quiz game, format che fa parte di quel progetto d’evoluzione voluto e annunciato da Pier Silvio Berlusconi.

Quanto guadagna Barbara D'Urso a Ballando con le stelle 2025, chi è maestro?/ Selvaggia Lucarelli agguerrita

Modella, showgirl, ex gieffina Samira Lui non ha mai nascosto il suo desiderio di lavorare in tv. Ha detto si al Grande Fratello proprio per avere l’opportunità di avviare la sua carriera televisiva e non a caso dopo il reality ha avuto diverse opportunità di lavoro. E’ una ragazza bellissima, spontanea, che gode della stima del pubblico ed è molto seguita anche sui social che aggiorna quotidianamente. Samira condivide soprattutto momenti del suo lavoro anche se non manca di rivelare aspetti privati.

Anticipazioni Innocence, prossime puntate fino al 16-17 agosto 2025/ Ilker manipola Ela: interviene polizia

Per diverse stagioni e prima di approdare nella casa di Cinecittà, Samira è stata una delle Professoresse de L’Eredità. Ha presenziato nel popolare quiz di Rai Uno nel periodo in cui era condotto da Flavio Insinna. Si è rivelata una Professoressa preparata, e grazie al programma ha mostrato il suo talento in tv. Anche se non aveva molto spazi, l’esperienza in Rai l’ha aiutata a formarsi come artista e a crescere a livello professionale. Samira ricorda quel periodo sempre con emozione e un pizzico di nostalgia.

Samira Lui grata a Gerry Scotti: “Mi ha dato la possibilità di parlare con lui”

Recentemente intervistata dal magazine Chi, Samira Lui ha affermato di essere felice del momento professionale che sta vivendo. La Ruota della Fortuna è il programma rivelazione dell’estate e ha ottenuto punte di share che hanno superato il 28%. Azzeccata anche la fascia oraria: il pubblico ha infatti reagito positivamente alla novità di Mediaset.

Samira Lui dopo La Ruota della Fortuna sbarca al cinema con Enzo Salvi/ Fan: "Creatura meravigliosa"

La showgirl ha manifestato pubblicamente tutta la sua gratitudine a Gerry Scotti, che ha definito non solo un grande professionista, ma anche una persona speciale: “Gerry mi ha insegnato a entrare nelle case delle famiglie italiane, a sentirmi vicina alla gente. A La Ruota della Fortuna mi ha dato la possibilità di scherzare con lui, di interagire. È un grandissimo uomo, una grande persona e un grande professionista”.

“Sogno un programma mio”, le parole di Samira Lui

Samira ha rivelato che guarda al futuro in modo positivo. Riprenderà a studiare recitazione e desidera perfezionare la sua presenza scenica in tv. La Lui ha ammesso di essere attratta dal cinema e non le dispiacerebbe debuttare come attrice. Un’opportunità a cui non direbbe di no. Inoltre sogna un programma tutto suo, spera di poter approdare presto alla conduzione.

La showgirl è legata da circa 7 anni a Luigi Punzo, i due sono molto innamorati e hanno in ballo diversi progetti. Lui lavora nel mondo della ristorazione di lusso, è un imprenditore affermato e di successo. Lo scorso anno i due sono stati ospiti di Verissimo e hanno parlato del loro rapporto speciale.