Samira Lui a Tale e Quale: “Non vedo l’ora”/ “Concorrenti? Sono curiosa di vedere…

Samira Lui pronta per Tale e Quale: “Mi esercito anche da sola”

Samira Lui, ex modella e professoressa all’Eredità, si prepara alla nuova esperienza televisiva di Tale e Quale Show. In occasione di un’intervista ai microfoni di Pipol TV, la showgirl racconta come sta vivendo l’attesa per l’inizio del talent show: “Mentalmente sono tranquilla anche perché è una cosa che adoro fare, non vedo l’ora di iniziare.”

Poi continua svelando: “Sto facendo delle lezioni di canto, mi esercito anche da sola per non farmi trovare impreparata.

Non servirà solo la bella voce ovviamente, bisogna essere bravi soprattutto a saper entrare nella mentalità di chi si imita. Ma io sono super entusiasta, nutro una grande passione per quello che dovrò affrontare.” Samira Lui rivela cosa si aspetta dal programma: “Sarò tanti “personaggi”, ma vorrei uscisse anche chi è Samira. Amo la leggerezza, il divertimento e vorrei che questo arrivasse al grande pubblico. Darò tutto quello che riuscirò a dare.”

Samira Lui sul cast: “Sono curiosa di vedere Valentina Persia”

Samira Lui, ai microfoni di Pipol TV, rivela cosa pensa del cast di Tale e Quale Show: “È un bel cast, molto vario, mi piace tantissimo. Ammetto che sono curiosissima di vedere Valentina Persia in gara. Lei mi sembra una persona molto carismatica, una di quelle che non si pone limiti. Quindi ammetto che sono molto felice che ci sia anche lei. Gli altri devo ancora conoscerli, vedremo!“.

La modella parla poi della sua relazione con Luigi Punzo: “Posso dire che stiamo benissimo. Io ho bisogno di circondarmi di persone positive e che aggiungano qualcosa di importante alla mia vita: lui è una di quelle. Mi motiva tantissimo… anche per ‘Tale e Quale’ mi è servito il suo supporto.” Poi Samira Lui conclude: “Amo l’ambiente televisivo, tutto. Il mio sogno? Quello di avere uno show tutto mio. Ma prima di raggiungerlo sono consapevole del fatto che bisogna studiare tantissimo.”

