Samira Lui conquista tutti a La Ruota della Fortuna: “Un successo costruito col sorriso”. Ecco cos'ha rivelato sulla nuova esperienza a Canale 5.

Cosa si nasconde dietro al successo di Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna? La co-conduttrice del quiz di Canale 5 ha raccontato la sua esperienza nel programma spiegando quale secondo lei è il segreto del successo dietro al format. Innanzitutto bisogna precisare che lo share di quest’anno è altissimo, e ogni puntata si porta a casa uno share maggiore del 23%, più del Grande Fratello per intenderci. Alcune puntate da record sono arrivate a raggiungere anche 4.000.000 di telespettatori, attirati dalla simpatia dei due ed evidentemente incuriositi dal programma in sè.

Dunque, colpaccio incredibile di Pier Silvio Berlusconi che ha voluto una nuova versione de La Ruota della Fortuna. Da quest’anno accanto a Zio Gerry c’è anche Samira Lui, amatissima dal pubblico durante questa esperienza. Non è affatto scontato, infatti, che in questo periodo dell’anno si arrivino a collezionare ascolti così alti, ecco cos’ha dichiarato lei a SuperguidaTv: “C’è un’armonia e una serenità in studio, tra gli addetti ai lavori, insomma in tutto il team, che è rara e secondo me questo è anche quello che poi traspare durante la messa in onda e che determina anche certi risultati”.

Samira Lui racconta la sua esperienza al Grande Fratello: “Sono sempre stata me stessa“

Secondo Samira Lui il segreto del successo de La Ruota della Fortuna sta proprio nel fatto di avere un clima sereno in studio e nella redazione. La co-conduttrice racconta di divertirsi ogni giorno insieme a Gerry Scotti, e che dal primo momento in cui si sono conosciuti tra loro è nata una bella sintonia lavorativa: “Lui l’unico consiglio che dà, in modo anche indiretto, è semplicemente quello di essere se stessi”, dice, lodandolo per riuscire a creare un ambiente familiare con il pubblico.

Grande elogio anche a Beatrice Luzzi con la quale ha fatto il Grande Fratello nella scorsa edizione: “Beh lei è una donna molto intelligente ed è stata molto tagliente nel commentare il reality”. Nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini Samira Lui ha spiegato di aver vissuto ogni esperienza in modo sereno e spensierato ammettendo che essendo spiati ogni giorno e ogni ora si corre il rischio di un giudizio spiacevole dal pubblico per ogni parolina fuori posto: “Però, lo ti posso dire che sono stata sempre me stessa“.