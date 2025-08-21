Samira Lui parla del successo de La Ruota della Fortuna e dei suoi progetti futuri: cos'ha detto

Samira Lui sta vivendo un periodo d’oro nella sua carriera. Quest’anno, è tornata nella seconda edizione de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti, un programma che si è rivelato un successo assoluto. A inizio luglio, infatti, il game show ha preso il posto di Paperissima Sprint nell’access prime time di Canale 5, in quello che era nato come un esperimento voluto da Mediaset per rilanciare una fascia oraria che negli ultimi mesi ha perso per tutto l’anno contro Affari Tuoi. Ebbene, l’esperimento si è rivelato un trionfo, con ascolti straordinari, al punto che la trasmissione proseguirà anche in autunno, facendo slittare il ritorno di Striscia la Notizia a novembre.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti annuncia una puntata speciale su Canale 5/ "Ecco a chi sarà dedicata"

In un’intervista al settimanale Oggi, Samira ha raccontato di vivere con ancora più emozione questa seconda edizione del quiz show, non solo per l’enorme successo ottenuto ma anche per il bellissimo clima che si è creato con il gruppo di lavoro e, soprattutto, con Gerry. L’ex gieffina ha definito il conduttore “un maestro e un amico“, capace di farla sempre sentire a suo agio, trasformando il lavoro in un vero e proprio piacere.

Samira Lui dopo La Ruota della Fortuna sbarca al cinema con Enzo Salvi/ Fan: "Creatura meravigliosa"

Samira Lui e i suoi progetti futuri: cos’ha detto

Mentre si gode il successo de La Ruota della Fortuna, però, Samira Lui pensa già al futuro e ha un grande sogno da realizzare. “Vorrei presentate un grande show di intrattenimento, musicale, per questo mi sto preparando”, ha detto al settimanale Oggi. Per quanto riguarda la vita privata, invece, la showgirl è felice al fianco del fidanzato Luigi Punzo, un modello che lavora anche come luxury concierge, il quale la supporta a pieno nella sua carriera: “Non si perde mai una puntata, anche ora che sta lavorando a Formentera“.