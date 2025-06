Da Miss Italia alla Ruota della Fortuna, passando per l‘Eredità e tanti altri programmi di punta del panorama televisivo attuale. Samira Lui non si è fatta mancare nulla in questi anni, collezionando esperienze che hanno consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo. Malgrado un’infanzia difficile (non ha mai conosciuto il papà), ha sempre avuto coraggio e intraprendenza nella sua vita, grazie anche al sostegno della mamma. Nella musica, nella moda e nella recitazione, Samira Lui ha trovato il giusto sbocco per esprimere se stessa.

Oggi, dal punto di vista sentimentale, sembra felice con il fidanzato Luigi Punzo, modello e luxury consierge affermato. Il condizionale è d’obbligo perché sui social non compaiano scatti della coppia che, in tutto questo tempo, ha sempre preferito mantenere un profilo basso.

Parlando della sua carriera, in una intervista rilasciata a Deejay Chiama Italia, Samira Lui ha raccontato di aver colto la propensione per il mondo dello spettacolo quando era ancora molto piccola. “La passione c’è sempre stata e poi ho sempre fatto teatro e andando avanti, continuando con la scuola, ho deciso di prendere parte a Miss Italia nel 2017”, ricorda ancora Samira Lui. Con Miss Italia, Samira Lui si è fatta conoscere ad un pubblico ancora più ampio, arrivando poi ad interpretare il ruolo della Professoressa nel celebre programma televisivo l’Eredità.

Poi un’esperienza come valletta al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, prima di prendere parte al Grande Fratello dove si è fatta conoscere ancora meglio dal pubblico della tv generalista. Su Instagram non mancano gli scatti eleganti e sensuali che la vedono impegnata in vari shooting fotografici in giro per il mondo, tra location mozzafiato e panorami imperdibili. Questa è la sua vita.