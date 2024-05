Samira Lui: chi è la nuova valletta della Ruota della Fortuna/ Carriera e vita privata: è sposata?

Questa sera su Canale 5 gli spettatori assisteranno al ritorno in scena del programma La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti che ha scelto di essere accompagnato in questo viaggio da Samira Lui che prende il posto di Paola Barale, storica valletta dello show. La scelta di portare nuovamente in onda il programma è stata fatta proprio per celebrare e ricordare il centenario dalla nascita di Mike Bongiorno, tra i più apprezzati e famosi conduttori del piccolo schermo – quando era ancora un tubo catodico – nonché ideatore e conduttore dello show, affidato a partire da oggi alla coppia Gerry Scotti-Samira Lui.

Numerose, oltre ai conduttori, le novità che accompagneranno questa rinnovata edizione della Ruota della Fortuna che durerà almeno fino all’estate: il format è rimasto invariato, con la classica ruota che darà ai concorrenti una serie di frasi che dovranno completare per aggiudicarsi il montepremi e accedere alla ruota finale; ma durante i vari round cambieranno le regole, i valori dei tasselli della ruota e verranno introdotte alcune penalità e caselle speciali. Oltre al programma in sé, però, cerchiamo di capire meglio chi è Samira Lui, volto non del tutto nuovo allo schermo televisivo e già protagonista di un altro apprezzatissimo game show.

Chi è Samira Lui: la carriera da Miss Italia al Grande Fratello

Partendo dalle origini non sono molte le informazioni che abbiamo su Samira Lui, oltre al fatto che è nata ad Udine il 6 marzo del 1998, con un padre senegalese e una madre italiana. Fin da piccola – attorno ai 5 anni – inizia a muovere alcuni piccoli e timidi passi nello show business, entrando nel coro delle voci bianche friulane in un’infanzia di cui non ha mai parlato volentieri, se non in una singola occasione: è stata, infatti, la stessa Samira Lui a raccontare di non aver conosciuto suo padre e di essere stata interamente cresciuta dalla madre.

Ancora giovane, si è diplomata in geometria e sembra aver iniziato l’università di cinema, anche se non è chiaro se l’abbia conclusa o meno dato che nei 2017 è arrivata la prima vera svolta nella carriera di una giovanissima Samira Lui con il debutto a Miss Italia e la vincita del titolo di Miss Chef che negli anni successivi l’ha portata prima nello studio del game show L’Eredità, poi in quello di Tale e Quale Show ed, infine, nella spiatissima casa del Grande Fratello, dove ha resistito solamente per pochi giorni. Piuttosto oscura anche la vita privata di Samira Lui, quasi sempre tenuta lontana dai riflettori tanto che oggi sappiamo solo che ha una relazione stabile con Luigi Punzo e la ventilata ipotesi di un matrimonio alle porte.











