Dal fidanzato Luigi Punzo alle curiosità, tutto quello che c'è da sapere su Samira Lui.

27 anni, bellissima e con un sorriso che illumina tutto ciò che la circonda, Samira Lui è sicuramente la protagonista indiscussa de La ruota della fortuna con cui è diventata un componente di famiglia per i milioni di telespettatori che, ogni sera, seguono il game show condotto da Gerry Scotti. Samira è nata da madre italiana e padre senegalese ed è cresciuta con la mamma e i nonni non avendo mai conosciuto il padre. Nonostante l’assenza del papà, Samira ha avuto un’infanzia serena grazie alla presenza costante della mamma con cui, oggi, ha un legame profondo. E’ lei, infatti, la sua fan numero uno e la sua prima sostenitrice e l’ha sempre supportata in tutte le sue scelte, sia professionali che privata.

Nata e cresciuta in Friuli, oggi, Samira vive a Milano dove lavora ma continua a mantenere stabile il legame con la sua terra d’origine. Considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, c’è chi sostiene che Samira abbia corretto qualche piccolo difetto estetico con la chirurgia. Alcune foto del passato mostrano una Samira un po’ diversa ma c’è da dire che, negli scatti in questione, era davvero molto giovane.

Samira Lui e l’amore con il fidanzato Luigi Punzo

Pur essendo molto corteggiata, nel cuore di Samira Lui, ormai da anni, c’è un unico uomo, il fidanzato Luigi Punzo che, in passato, ha lavorato come modello e che ha conosciuto l’attuale star de La ruota della fortuna proprio per lavoro. La loro è una storia d’amore stabile e serena che Samira vive con molta tranquillità. Luigi, infatti, è il suo porto sicuro e l’ha sostenuta anche quando ha scelto di partecipare al Grande Fratello.

Da tempo, inoltre, si parla di matrimonio anche se, una data ufficiale non c’è ancora. Tuttavia, il sogno di pronunciare il fatidico sì c’è e chissà che quel momento non arrivi il prima possibile. Nel frattempo, Samira si gode l’amore e il successo lavorativo.

