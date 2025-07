Samira Lui, chi è e carriera della valletta de La ruota della fortuna

Prende il via questa sera, lunedì 14 luglio 2025, la nuova edizione de La ruota della fortuna su Canale 5 non nella consueta fascia del preserale ma eccezionalmente nello slot dell’access prime time. Una vera e propria rivoluzione per il palinsesto Mediaset così come per il programma, che aggiunge qualche elemento di novità in più rispetto alla precedente edizione: un tabellone rinnovato, un nuovo studio, una band dal vivo e un gioco finale interamente rivisitato e che regalerà non poche emozioni.

Alla conduzione troviamo il confermatissimo Gerry Scotti nelle vesti di padrone di casa e, al suo fianco, è stata confermata Samira Lui come valletta ufficiale. Anche la sua presenza è ormai una certezza sul piccolo schermo, grazie anche ad una carriera televisiva esplosa soprattutto negli ultimi anni. Originaria di Udine e classe 1998, Samira Lui ha sempre lavorato come modella e showgirl; dopo il diploma, si è infatti gradualmente avvicinata al mondo dello spettacolo e della televisione.

Samira Lui, carriera tv e vita privata: il fidanzato Luigi Punzo

Nel 2017, per quanto riguarda il suo percorso da modella, Samira Lui ha partecipato a Miss Italia classificandosi in terza posizione. A seguire sono arrivate le prime esperienze televisive, con il boom nel 2021 in veste di Professoressa de L’Eredità. A seguire ha partecipato nel 2022-23 a Tale e quale show di Carlo Conti e, nel 2023-24, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’anno scorso ha poi debuttato come valletta de La ruota della fortuna accanto a Gerry Scotti, ruolo che ricoprirà nuovamente a partire da stasera.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Samira Lui? In merito alla sua sfera sentimentale sappiamo che è fidanzata da diversi anni con il compagno Luigi Punzo, anche lui di professione modello; i due si sarebbero conosciuti proprio su un set fotografico, durante un servizio inerente al mondo del wedding e dunque immersi tra gli abiti da sposa. Da quel momento in poi non si sono mai più lasciati: i due sono innamoratissimi e condividono una relazione molto riservata.