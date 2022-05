Samira Lui, chi è/ Modella, professoressa all’Eredità e valletta a David di Donatello

Samira Lui è ormai un volto noto di Rai 1: è una modella italiana ma di origini senegalesi, divenuta famosa per il ruolo di professoressa a L’Eredità. In occasione del David di Donatello ha affiancato Carlo Conti come valletta, prendendosi i complimenti di Drusilla Foer per la sua bellezza. I lunghi capelli scuri e ricci e il sorriso smagliante hanno incantato tutti.

Nata nel 1998 a Udine da padre senegalese e madre italiana, è sempre andata fiera delle sue origini multi-etniche. Anche durante le prime apparizioni sul piccolo schermo. A 19 anni partecipa alle selezioni per Miss Italia 2017, ottiene la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia e si classifica terza al concorso nazionale. La sua presenza è stata oggetto di polemiche, dato che il conduttore Francesco Facchinetti la annunciò come “la ragazza proveniente dal Senegal” e lei fu costretta a specificare quali fossero le sue origini. Successivamente sui social network è stata poi vittima di razzismo.

Samira Lui, chi è: la carriera, da Miss Italia 2017 al David di Donatello 2022

La carriera di Samira Lui, modella italo-senegalese, non si è però certamente fermata a Miss Italia 2017, in cui si è classificata terza. Dopo di ciò ha continuato a studiare per entrare nel mondo dello spettacolo, iscrivendosi all’Università, con indirizzo cinema, e lavorando come hostess e ragazza immagine a numerosi eventi in Friuli Venezia-Giulia e non solo.

La ragazza, terminati gli studi, è tornata sul piccolo schermo: recentemente è entrata infatti nel cast di L’Eredità come professoressa. Il gioco a premi di Rai 1 condotto da Flavio Insinna l’ha resa piuttosto famosa, tanto da condurla sul palco del David di Donatello. Il suo sogno è quello di diventare un’attrice, ma per il momento si accontenta di ruoli come questi. Al momento, intanto, anche sui social network può godere di un grande successo: su Instagram conta oltre 70 mila followers.

