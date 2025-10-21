Carlo Conti punta su Samira Lui tra le possibili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026? Da La Ruota della Fortuna all'Ariston: spunta l'indiscrezione

Samira Lui, spunta il suo nome per il Festival di Sanremo 2026

Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026, in programma il prossimo febbraio con la rinnovata conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, per il secondo anno consecutivo padrone di casa all’Ariston. In questi giorni si rincorrono voci e indiscrezioni sul Festival che verrà, a cominciare dai papabili candidati tra i Big in gara pronti a prendersi la scena sul palco, anche se l’ufficialità del cast è ancora ben lontana.

Non solo i cantanti in gara, ma si inizia a parlare anche delle presenze femminili che potrebbero affiancare Carlo Conti al timone della kermesse. Dopo le voci su un possibile ingaggio di Giorgia come co-conduttrice, questa volta spunta un altro interessante rumor legato ad una giovane soubrette del nostro piccolo schermo: Samira Lui.

A sganciare la bomba è la firma di Santo Pirrotta all’interno di Celebrity Watch, la newsletter di Vanity Fair. Secondo quanto riferito dal giornalista, infatti, è un momento davvero magico per la valletta de La Ruota della Fortuna che, forte del clamoroso successo nel game show con Gerry Scotti, si presta a diventare una delle papabili candidate alla co-conduzione del Festival.

Sanremo 2026, Carlo Conti punta su Samira Lui? "La vuole al suo fianco"

“Samira Lui è la donna del momento. Tutti la vogliono, complice anche il successo della Ruota della Fortuna“, si legge sulla newsletter di Vanity Fair. E, proprio su di lei, arriva la clamorosa indiscrezione: “Si sussurra che il lungimirante Carlo Conti punti al colpo grosso, averla accanto sul palco del Festival di Sanremo 2026“.

Come spiegato dal giornalista, il conduttore del Festival potrebbe riavere la showgirl al suo fianco dopo averla già avuta a Tale e quale show nel 2022 in qualità di concorrente. In più, viene sottolineato, “l’anno scorso all’Ariston Conti ha chiamato in soccorso l’amico Gerry Scotti. Riuscirà Carlo a girare la ruota?“.