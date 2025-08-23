Samira Lui svela i suoi progetti dopo La Ruota della Fortuna: la passione che ha fin da quando era bambina

Samira Lui sta vivendo un momento speciale della sua carriera, confermandosi una delle protagoniste più apprezzate dell’estate televisiva italiana. La soubrette ha conquistato il pubblico grazie al suo ruolo ne La Ruota della Fortuna, accanto a Gerry Scotti, portando freschezza e spontaneità nel programma storico di Mike Bongiorno. Ruolo che come sanno bene i telespettatori è stato per tanto tempo, tra le altre, di Paola Barale.

Nonostante il grande successo ottenuto nel game show, Samira guarda già oltre e rivela di avere progetti ambiziosi per il futuro. In una recente intervista, la showgirl ha confidato di nutrire un sogno nel cassetto, legato al mondo della musica e dell’intrattenimento: desidera condurre un programma che unisca spettacolo e performance musicali.

Oltre ai progetti futuri, Samira ha parlato anche dell’esperienza accumulata durante le riprese della trasmissione. Quest’ultima edizione, ha spiegato, l’ha resa ancora più entusiasta rispetto all’anno precedente: ogni puntata rappresenta una nuova sfida e un’occasione per affinare il proprio stile, lavorando in un contesto positivo e stimolante.

L’esperienza ne La Ruota della Fortuna

Fin da bambina Samira Lui è appassionata di canto, entrando a cinque anni nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia. Dopo il diploma da geometra ha intrapreso gli studi universitari legati al cinema per avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

La sua carriera inizia come hostess a fiere ed eventi, ma la svolta arriva con Miss Italia 2017, dove ottiene la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia e il terzo posto. Successivamente partecipa a L’Eredità come Professoressa, a Tale e Quale Show nel 2022 e, all’inizio del 2023, come ospite a Stasera Tutto è Possibile. Il successo di Samira non sarebbe stato possibile senza il confronto quotidiano con Gerry Scotti, figura centrale della televisione italiana. La soubrette ha sottolineato quanto sia prezioso avere accanto un professionista del suo calibro, sempre pronto a guidarla con leggerezza e sicurezza.

“E’ un grandissimo maestro, un amico, un consigliere…Con lui bastano poche parole, mi fa sentire a mio agio…” Ha confidato.

A proposito della trasmissione, Samira ha sottolineato come sia fondamentale mantenere la propria autenticità davanti alle telecamere. Con semplicità, autoironia e genuinità, cerca di trasmettere al pubblico la versione più vera di sé stessa, conquistando così la simpatia degli spettatori. “Questo secondo anno mi emoziona molto…”

Dietro ogni successo, Samira riconosce l’importanza del sostegno ricevuto dai propri cari. Il fidanzato è il primo tifoso e consigliere, sempre attento ai suoi progressi e pronto a condividere opinioni sincere, anche a distanza. Ma non è l’unico: la famiglia, in particolare la madre, ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso, accompagnandola e incoraggiandola sin dai primi passi nel mondo dello spettacolo.

“Mia mamma mi ha sempre supportato…Mi accompagnava ovunque, provini compresi…Ho lavorato con lei in una cooperativa di trasporto disabili, a Udine, fino a 19 anni…Mi ha insegnato a guardare la vita con più gratitudine…”