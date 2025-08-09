Samira Lui, dalla TV al grande schermo: l’annuncio con Enzo Salvi scatena il web e i fan la riempiono di complimenti! Ecco dove la vedremo.

Samira Lui, il successo de La Ruota della Fortuna la porta al cinema

La star assoluta di questo periodo in televisione è Samira Lui. Con la sua simpatia, il suo sorriso e la sua capacità di coinvolgere il pubblico è riuscita ad entrare nelle case degli italiani rendendo La Ruota della Fortuna un programma ancora più intrigante. Insieme a Gerry Scotti la squadra diventa potentissima ed è evidente l’entusiasmo di entrambi nel riuscire a portare avanti la trasmissione.

Quanto guadagna Mediaset con La Ruota della Fortuna?/ Gerry Scotti supera Striscia, Samira Lui amatissima

La parte preferita del pubblico è il gioco finale, dove gli scorsi giorni si è registrato uno share altissimo. Ma a parte il successo a La Ruota della Fortuna, Samira Lui sta conquistando anche il cinema. Nelle scorse ore la showgirl è apparsa in un video di Enzo Salvi ed entrambi hanno annunciato che domani sera uscirà l’ottava parte della saga “DIN DON, Paesani, Spaesati“, pellicola di Raffaele Mertes con attori del calibro di Gabriele Carbotti e Maurizio Mattioli. Nel film si narra la vicenda di Don Donato che accompagna i paesani in un parco divertimenti a tema Antica – Roma. Insomma, Samira Lui è riuscita a conquistare anche il cinema, ma questo non era difficile da credere.

Samira Lui, la confessione su fidanzato Luigi Punzo: "Voglio sposarlo"/ "Gerry Scotti? Gli devo tanto"

Samira Lui, i commenti dei fan: “Bellissima fuori e dentro”

I fan la adorano, e il suo successo è tutto meritato. Dopo la notizia della sua partecipazione a DIN DON, Paesani, Spaesati chi la segue ogni sera su Canale 5 non vede l’ora di vederla nel film comico. Sotto l’annuncio di Enzo Salvi sono infatti comparsi commenti di ogni genere a favore della showgirl: “Samira fa trasparire da ogni suo movimento il suo essere dolce e carina insomma lei è bellissima fuori e dentro !!! Ti auguro ogni bene“, “Che creatura meravigliosa questa Donna!!!! La adoro!!!!“.

Ascolti Tv 30 luglio 2025, Canale 5 domina: Temptation Island e La Ruota della Fortuna da record/ I dati

Samira Lui è approdata in televisione meno di dieci anni fa. Nel 2017 si è resa famosa per essere stata una delle Professoresse dell’Eredità, mentre in seguito ha partecipato a Tale e Quale Show dove ha lavorato insieme a Carlo Conti. Poi il Grande Fratello nel 2023 mentre quest’anno ha ammaliato di nuovo tutti come co-conduttrice a La Ruota della Fortuna. Qui, ha dimostrato di avere un grandissimo talento nel presentare il famoso quiz, riuscendo sempre a rallegrare il pubblico.