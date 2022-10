Samira Lui è Grace Jones, Tale e Quale Show 2022/ Viaggio nel soul, si attende la crescita

Samira Lui è Grace Jones, Tale e Quale Show 2022: bisogna dimostrare che non si è solo belli ma…

Samira Lui dovrà imitare Grace Jones nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Di tutti i personaggi che ha interpretato questo è il più difficile. Avrà di fronte un personaggio carismatico che con una voce soul non adotta uno stile reggae. Sul palco Grace Jones ha padronanza scenica, con la sua grinta, il suo spirito ribelle e la sua voce pazzesca con un’estensione di due ottave e mezzo. Le sue canzoni partono con tonalità molto basse per crescere gradualmente. Sicuramente la donna potrà esprimersi anche in tutta la sua sensualità con un personaggio che si affianca in maniera perfetta al suo fisico.

Forse però Samira ha un po’ pagato proprio l’essere così bella perché finora non è emersa molto la sua voce che invece è davvero molto particolare. L’esibizione desta molta curiosità, chissà se Samira riuscirà a salire di classifica con l’interpretazione della cantante giamaicana?

In Jennifer Lopez tra alti e bassi: Samira Lui ancora non convince

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Samira Lui è stata la prima concorrente a esibirsi e ha portato l’imitazione di Jennifer Lopez con “Let’s Get Loud”. Il trucco era abbastanza somigliante soprattutto nelle inquadrature da lontano, un po’ meno da vicino. Nel corso dell’esibizione sono state riscontrate alcune imperfezioni e qualche lieve stonatura. La voce non era per niente uguale a quella di J.Lo, il pubblico ha voluto lo stesso premiare il suo impegno con una standing ovation. Durante la settimana Samira ha lavorato molto per imparare a muovere bene il suo corpo e conquistare la scena.

Il suo coach è stato chiaro: “Avrai le trombe, avrai dieci ballerini ma il pubblico deve guardare solo te!”. La performance è stata molto grintosa. Il primo a esprimersi è stato Malgioglio, Jennifer Lopez è la donna delle tre B: bona, bellissima e bomba e Samira ne ha solo una: bona. Per il giurato la “Professoressa” ha strillato dall’inizio alla fine, in cambio ha mostrato sul palco molta sensualità e femminilità. Loretta Goggi si è complimentata con la Lui, ha fatto molto bene l’imitazione. In questo programma sta dimostrando di non essere solo bella ma anche volenterosa, con tanta voglia di imparare. Ci sta sorprendendo ogni settimana. Chi poteva sospettare che dietro questa concorrente ci fosse una ragazza con tanta bellezza e inclinazione a migliorarsi esibizione dopo esibizione. A fine puntata Samira Lui ha totalizzato 42 punti classificandosi al settimo posto.

Samira Lui promossa a Tale e Quale Show 2022 dal pubblico

Il pubblico social a fine esibizione si è espresso positivamente su Samira Lui a Tale e Quale Show 2022 per quanto concerne la presenza scenica, ma in molti hanno dato ragione a Malgioglio, non ha imitato la Lopez, ha usato semplicemente la sua voce, di Jennifer non aveva nemmeno il lato B nonostante le inquadrature fossero tutte rivolte verso quella direzione. C’è chi la pensa diversamente e oltre a osannare la sua bellezza, ritiene che le sue interpretazioni siano sempre credibili. Qualche follower più severo ha avvertito diverse stonature e non ha ballato nemmeno come avrebbe dovuto fare.

