Samira Lui risponde alle critiche sui ritocchini: "Ho solo aumentato il seno, sono contro il filler"

Samira Lui è tornata a parlare della questione riguardante la chirurgia estetica e i ritocchini, che l’hanno spesso fatta finire nel mirino della critica. Gli haters non si risparmiano mai e non hanno perso occasione di recente per sparare a zero contro la valletta de La ruota della fortuna, che sta riscuotendo grandi soddisfazioni con Gerry Scotti al timone. Per Samira Lui è un grande momento e di recente la ragazza, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio a riguardo, tuonando e rispondendo per le rime a chi l’ha attaccata puntualmente:

“Vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo” ha detto la ragazza ammettendo come anche un po’ di trucco e qualche kg perso possa essere utile per stravolgere la fisionomia di una persona. Un consiglio per tante ragazze che invece hanno trovato rifugio e conforto nella chirurgia estetica piuttosto che in altri fattori.

Samira Lui vola a Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha notato delle qualità in Samira Lui già ai tempi del Grande Fratello, da quel momento in poi la carriera della giovane e incantevole showgirl è schizzata alle stelle. Per la modella è ora tempo di godersi la speciale esperienza a La ruota della fortuna con Gerry Scotti al suo fianco.

E ogni sera puntualmente sono in tantissimi a commentare le avventure della ragazza direttamente sui social, tra tanti complimenti e anche qualche criticone, visto che non mancano mai i simpaticoni del web.