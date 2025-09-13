Samira Lui e il rapporto mai avuto con il padre: "Non ha voluto riconoscermi, non era pronto ad avere un figlio"

Samira Lui si gode un grande momento professionale, dopo averla vista negli anni scorsi al Grande Fratello, la ragazza sta facendo sempre più strada in Mediaset, dove attualmente co-conduce La ruota della fortuna insieme a Gerry Scotti. Una vera e propria ascesa quella della ragazza, che non dimentica i sacrifici fatti e le difficoltà affrontate lungo una vita che ha nascosto spesso per lei delle insidie, come il rapporto mai avuto con il padre, una persona alla quale Samira Lui non ha mai avuto la possibilità di legarsi nel corso degli anni. E il desiderio della ragazza è quello di poter incontrare un giorno il padre, una possibilità ad oggi mai avuta:

Samira Lui e i ritocchini: "Mai rifatto niente, solo il seno"/ "Sono terrorizzata dal filler"

“Abbiamo parlato, è stata una conversazione strana. Ho scoperto che vive a un’ora da casa mia. Lui mi ha chiesto quanti anni avessi. Vorrei dirgli che io voglio solo conoscerlo, non voglio nulla da lui, non voglio sconvolgere il suo equilibrio” ha confidato la bella modella ed ex professoressa de L’Eredità. Oggi a Verissimo la bella Samira Lui potrebbe tornare a parlare del rapporto con il padre.

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto/ Perché è finita? "Quando perdi la..."

Samira Lui e il rapporto con il padre da recuperare

Riguardo al legame complicato vissuto con il padre, Samira Lui ha ammesso di non essere mai stata riconosciuta. La madre ha cresciuto con forza e sacrifici la figlia, oggi una delle showgirl di punta dalle parti di Mediaset, anche grazie all’investitura di Pier Silvio Berlusconi che ha puntato fortemente sulla ragazza.

“Mia mamma è rimasta sola quando era incinta di me perché mio padre non era pronto ad avere un figlio” ha raccontato in una vecchia intervista concessa a Verissimo in passato. Vedremo se Samira Lui avrà modo di ricucire questa ferita mai del tutto rimarginata, anzi, un dolore che spesso torna a galla e fa rumore.

Gigi D'Alessio, chi è l'ex partner di Anna Tatangelo e il figlio Andrea/ "Non hanno trovato un equilibrio"