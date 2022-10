SAMIRA LUI È JENNIFER LOPEZ, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio: “Hai urlato dall’inizio alla fine”

Samira Lui è Jennifer Lopez a Tale e Quale Show 2022

Il primo concorrente di questa nuova puntata di Tale e Quale Show 2022 è Samira Lui. Prima di vederla in scena con l’artista di questa settimana, ovvero Jennifer Lopez, un video riassume il suo allenamento e le prove della settimana. Samira cerca di entrare al meglio nei panni di JLo, divertendosi a ‘sculettare’, come lei stessa ammette scherzosamente di fronte ad Emanuela Aureli.

Va così in scena l’esibizione che non sembra conquistare del tutto il pubblico. La parola passa poi alla giuria. Per Loretta Goggi: “Per me lei l’ha fatta molto bene e credo che questa ragazza ci stia sorprendendo, perché tutti l’abbiamo notato per la sua bellezza ma chi poteva sospettare che dietro questo ci fosse una ragazza con tanta volontà e talento!”; per Giorgio Panariello: “Sei stata la prima ed è vero che Jennifer Lopez è inimitabile”; infine per Cristiano Malgioglio: “Jennifer Lopez è l’artista più grande che abbiamo e tu hai strillato dall’inizio alla fine, non c’entri nulla con lei!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Samira Lui dovrà interpretare Jennifer Lopez nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022. Probabilmente non riuscirà a imitare bene la cantante americana perhé rappresenta un’icona del pop. La fisicità di Samira è lontana anni luce da quella della Lopez. Anche questa settimana la showgirl dovrà studiare molto. Con il trucco giusto dovrebbe somigliarle abbastanza, oltretutto a Samira spetterà ricevere il giudizio implacabile di Malgioglio e come tutti sanno oltre ad essere un grande conoscitore della Lopez ha tatuato anche il suo nome. Samira con l’interpretazione di Gaia ha diviso a metà il pubblico social.

Una parte elogia l’impegno che la ragazza mette ogni settimana per preparare al meglio la performance, l’altra parte ritiene che dal punto di vista vocale, Samira canti sempre con la sua voce, non che sia brutta, ma per nulla somigliante a nessuno. Alcuni followers ritengono che la showgirl sia entrata nello spirito giusto e ogni volta ci mette sempre il suo entusiasmo.

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022 Samira Lui ha portato in scena Gaia con il brano “Chega“. Il reparto trucco ha fatto un lavoro eccezionale, in quanto ha dovuto cambiare il colore della pelle alla showgirl. Nonostante questo la somiglianza con la cantante di Amici non è stata molto evidente. Per quanto riguarda la voce sono venute a mancare la sensualità e la dolcezza tipica della lingua brasiliana. Samira Lui ha una personalità forte e nel brano ha messo troppa grinta. Il pubblico in studio ha apprezzato la performance, anche alla giuria è piaciuta ma si aspettava qualcosa di più. Per quanto riguarda la pronuncia, la Goggi non si è espressa e ha lasciato la parola a Malgioglio. Per il resto le è piaciuta l’interpretazione ma alla showgirl è mancata un po’ di suadade.

Ha interpretato il brano con troppa grinta, è mancata la delicatezza di Gaia. Anche Panariello la pensa allo stesso modo doveva essere più fluida, più suadente. Per Malgioglio è mancata la cadenza brasiliana e la sensualità che hanno i brasiliani quando cantano. Gaia quando interpreta le sue canzoni volteggia ed è molto sensuale. Nel complesso ha apprezzato la performance di Samira che con il suo coraggio è riuscita a cavarsela. Alla fine della puntata, Samira Lui ha totalizzato 29 punti e si è classificata al decimo posto.











