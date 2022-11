Samira Lui è Loalwa Braz dei Kaoma, Tale e Quale Show 2022/ Il gruppo ha 7 componenti, lei imita da sola…

Samira Lui si trasforma in Loalwa Braz dei Kaoma: dovrà prestare attenzione all’intonazione

Samira Lui dovrà imitare Loalwa Braz dei Kaoma nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Dei tanti personaggi interpretati in queste settimane, forse quello di questa sera è il più intrigante e quello che, con un po’ di fortuna, Samira potrebbe interpretare al meglio. Molto probabilmente sarà supportata da altri elementi in pista, questo perché i Kaoma sono stati un gruppo musicale formato da ben sette membri: Chyco Du (bassista della Martinica), Jacky Arconte (chitarrista di Guadalupa), Jean-Claude Bonaventure (tastierista di Tolosa), Michel Abihssira (batterista e percussionista), Fania (corista di Parigi di origini senegalesi), Loalwa Braz (cantante del Brasile), Monica, Chico & Roberta (ballerini).

Samira lui dunque sarà la protagonista, a caccia di conferme dopo la standing ovation ottenuta la settimana scorsa.

Samira Lui a Tale e Quale Show 2022, il più severo è stato Cristiano Malgioglio: “un disastro!”

Venerdì scorso, nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022, ha fatto il pieno di applausi quando ha interpretato Grace Jones. La fotomodella si è guadagnata una standing ovation, ma anche l’ok dei giurati, che si sono dovuti sforzare per trovare il pelo nell’uovo. Ad esempio Loretta Goggi le ha detto di essersi esibita davvero bene, anche se a tratti l’intonazione è stata traballante.

Proprio su questo aspetto Samira Lui dovrà lavorare al meglio per essere credibile nei panni di Loalwa Braz dei Kaoma. Anche perché in giuria c’è uno spietatissimo Cristiano Malgioglio, che non fa sconti. Settimana scorsa, infatti, aveva approvato solo il look della ragazza, definendo la sua imitazione un disastro.

