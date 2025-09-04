Samira Lui, valletta a La Ruota della Fortuna, è intervenuta sui social per rispedire al mittente le accuse: “Io rifatta? Vi tolgo ogni dubbio…”.

Ne ha fatta di strada da quel terzo posto a Miss Italia nel 2017; Samira Lui ora domina la scena in tv, forte del suo talento e soprattutto della caparbietà dimostrata nel corso delle sue molteplici esperienze televisive. Ora è consolidata nel ruolo di valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna; vesti che ha già indossato a L’Eredità al fianco di Flavio Insinna. Da allora, ha dimostrato di aver fatto tesoro di ogni esperienza sul piccolo schermo e la credibilità con la quale approccia al pubblico nel game show di Canale 5 è esattamente frutto di un percorso meritato e legittimato dalle sue qualità. Ovviamente, l’attenzione mediatica è aumentata in maniera corposa dopo il successo de La Ruota della Fortuna e ciò alimenta anche la curiosità degli appassionati su un tema che sovente chiama in causa le donne di spettacolo: Samira Lui è rifatta?

La questione ritocchini è un ‘evergreen’ delle discussioni; come se si trattasse di delineare delle fazioni, c’è sempre chi si esprime pro o contro gli interventi di bellezza. Per chi si domanda se Samira Lui è rifatta, ci ha pensato proprio la valletta di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna a fare chiarezza rispondendo su Instagram a chi insisteva sui presunti ritocchini fatti nel tempo.

Samira Lui, altro che ritocchini: “Non sono rifatta!”, la replica sui social è da applausi

“Vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo: non ho mai fatto nessun intervento – filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata – se non aumentare un po’ il mio seno”. Inizia così Samira Lui in un video pubblicato su Instagram – come racconta Fanpage – smontando sul nascere le voci insistenti a proposito di presunti ritocchini tra viso e corpo. “Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo”, ha aggiunto la valletta de La Ruota della Fortuna al fianco di Gerry Scotti: “Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero?”.

Una replica ironica, diretta e al contempo risolutiva sul tema: ‘Samira Lui è rifatta’. La valletta de La Ruota della Fortuna non solo smentisce i presunti ritocchini ma soprattutto smorza sul nascere qualsivoglia speculazione ironizzando su una questione fin troppo dibattuta. “Comunque, potete mettervi l’anima in pace; vi voglio bene comunque!”.