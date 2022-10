SAMIRA LUI È RIHANNA, TALE E QUALE SHOW 2022/ La regina della pop music

Samira Lui è Rihanna nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Samira Lui è chiamata per la prossima sfida di Tale e Quale Show 2022 a interpretare Rihanna, artista internazionale delle qualità vocali e interpretative indiscusse. La seconda puntata sarà quindi già un banco di prova importante al fine di capire le possibilità di andare in fondo per la modella. Samira Lui dopo Miss Italia del 2017 ha avuto piccole partecipazioni televisive, la più nota è chiaramente quella del ruolo di professoressa al programma L’Eredità. Sicuramente sarà una nuova prova complessa perché portare una delle regine della pop music moderna su un palcoscenico non è mai facile.

Al di là della voce graffiante uno dei compiti più proibitivi per la bella Samira sarà anche quella di riuscire a eguagliare Rihanna nei movimenti. Sebbene sia evidente la sua sensualità non è facile imitare quella di un’altra donna che ha modi di fare completamente diversi da lei. Ci aspetta dunque una puntata molto interessante.

Samira Lui, così nella prima puntata di Tale e Quale Show 2022

Samira Lui ha destato buone impressioni nella prima serata di Tale e Quale Show 2022, soprattutto considerando le attese sul suo conto. Partita in sordina rispetto agli altri componenti del cast è riuscita a garantire una performance degna di nota nei panni di Corona con il pezzo storico Rhythm of the Night. Avvantaggiata dal fisico è riuscita a dare un impatto visivo sufficiente dal punto di vista della fedeltà rispetto all’artista originale. Qualcosa ancora da migliorare dal punto di vista vocale o semplicemente il pezzo non era propriamente consono alle sue capacità e tonalità. La giuria ha confermato questa linea soprattutto stando alle parole di Panariello che con la solita ironia ha comunque fatto capire quanto l’esibizione sia stata comunque degnamente sufficiente sotto tutti i criteri richiesti. La critica più dura è però arrivata da Malgioglio; il cantautore non ha usato giri di parole per denigrare in maniera quasi seccata la performance dell’ex Miss Italia. nello specifico ha giudicato letteralmente terrificante la resa vocale, sia nelle strofe che nel ritornello. Non si è soffermato molto sull’aspetto estetico considerato irrilevante rispetto alla qualità artistica messa in mostra.

Nonostante i pareri altalenanti Samira è riuscita a conquistare ben 46 punti piazzandosi al sesto posto. Siamo solo all’inizio del percorso e quanto mostrato da samira rappresenta comunque un buon punto di partenza. Con l’ausilio dei professionisti e vocal coach messi a disposizione del programma può rendere ancora di più se messa in campo con scelte canore coerenti con le sue abilità. Il pubblico per ora non appare schierato né in positivo né in negativo, non sono mancati però giudizi per il momento abbastanza compiaciuti rispetto a quelle che potevano essere le attese. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA











