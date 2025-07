Samira Lui è oggi il volto de La Ruota della Fortuna: età, fidanzato, dove vive, la foto con Berlusconi. Tutto sulla showgirl.

Samira Lui oggi affianca Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, programma rivelazione del palinsesto estivo di Mediaset. Il format è in onda solo da qualche settimana e ha totalizzato ascolti impressionanti: l’aspettativa dei vertici di rete è quella di mantenere il quiz game resti sulla cresta dell’onda anche a Settembre, quando tornerà alla programmazione ordinaria Affari Tuoi. Samira ha accettato con entusiasmo il ruolo di valletta a La Ruota della Fortuna, è un lavoro che le permetterà di entrare nelle case degli italiani tutti i giorni.

Nata Udine il 6 marzo 1998 da padre originario del Senegal e madre italiana ha sempre manifestato un particolare interesse per il mondo dello spettacolo. Sin da piccola canta nel coro delle voci bianche della sua città e crescendo non ha mai abbandonato la sua passione per la musica. Ha conseguito il diploma di geometra e nel frattempo ha lavorato come hostess a eventi e convegni. Durante la sua presenza nella casa del Grande Fratello ha rivelato di non aver avuto un’infanzia felice: la mamma è sempre stata presente, mentre non ha mai conosciuto il padre.

Corpo statuario, Samira ha intrapreso anche la carriera di modella e nel 2017 ha partecipato a Miss Italia, manifestazione che le ha aperto diverse porte in tv. Per diversi anni è stata una delle Professoresse de L’Eredità, poi ha partecipato a Il Grande Fratello, rivelando di aver accettato solo per ottenere maggiore visibilità e avviare la sua carriera televisiva. E lo scorso anno ha preso parte a Tale e Quale Show. Con Carlo Conti Samira ha condotto anche i assegnazione dei premi David di Donatello, edizione in cui era presente anche Drusilla Foer.

Samira Lui chi è il fidanzato Luigi Ponzi

Oggi Samira Lui vive a Milano dove si è trasferita dopo il diploma. Nel capoluogo lombardo ha infatti avviato la sua carriera di modella e quella televisiva. La showgirl è fidanzata da diverso tempo con Luigi Ponzi, un noto modello che lavora anche come Luxury Concierge, attività che offre diversi servizi di lusso e che gli ha permesso di conoscere molti vip.

I due si conosciuti per caso durante un set fotografico: “È una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata. Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla. È un simpaticone. Sono molto innamorata, mi è mancato tanto“, ha dichiarato la Lui a Verissimo.

Pier Silvio Berlusconi e la foto inattesa con Samira Lui

Lo scorso anno Samira Lui è apparsa in uno scatto con Pier Silvio Berlusconi. L’immagine risale alla festa di Natale in casa Mediaset e ha animato diversi pettegolezzi. La Lui appare in confidenza con l’AD di Mediaset. che a quanto pare nutre una particolare stima nei suoi confronti.

“C’è chi giura che a volerla fortissimamente per il ruolo di valletta a La Ruota della Fortuna sia stato proprio l’ad del Biscione“. Così ha scritto Dagospia dopo la pubblicazione social da parte di Samira delle foto con Berlusconi. Ovviamente il commento del noto portale non è stato l’unico, diverse le malelingue che hanno puntato il dito sull’ex professoressa.