Samira Lui gela Beatrice al Grande Fratello/ “Io gelosa di te? Se ti dicessi cosa dice Giuseppe di me…”

Samira Lui gelosa di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Lite in diretta al Grande Fratello 2023

Scintille in diretta al Grande Fratello 2023 tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi. Da quando il bidello calabrese ha iniziato una storia all’interno della Casa con l’attrice Beatrice Luzzi, ha preferito smorzare un po’ il rapporto con Samira, con la quale era solito scherzare e parlare spesso. Un cambiamento che la gieffina ha notato e della quale si è lamentata.

“È un altro, non mi parla più! – ha dichiarato – Se a te non sta più bene quest’amicizia con me perché adesso stai con Beatrice per me va bene, però vienimelo a dire!” Giuseppe, dal canto suo, ha spiegato: “Sono stato anche io a fare un passo indietro, anche perché Beatrice è gelosa di tutte le attenzioni che davo a Sami.”

Samira Lui, stoccata a Beatrice Luzzi: “Se ti dicessi quello che Giuseppe dice di me…”

Giuseppe poi continua a chiarire la sua posizione in diretta: “Abbiamo sempre basato il nostro rispetto sull’amicizia, anche perché siamo stati i primi a conoscerci. Da sabato ci siamo un po’ allontanati e secondo me la colpa è di entrambi.” Samira però non ci sta e, dopo aver ascoltato queste parole sbotta: “Io sono basita! La nostra situazione è sempre stata molto scherzosa, ovviamente un’amicizia anche se da parte sua c’erano delle attenzioni particolari nei miei confronti.” Signorini però non riesce a spiegarsi tutta questa rabbia di Samira, tanto da dirle: “Anche meno direi!”

La pausa pubblicitaria lascia i gieffini discutere tra loro sull’argomento, ma Rebecca Staffelli nota una stoccata lanciata da Samira a Beatrice: “Io gelosa di te? Se ti dicessi tutto quello che dice di me Giuseppe quando tu non ci sei!”











