Samira Lui, dal successo a La Ruota della Fortuna all'amore per il fidanzato Luigi Punzo: "Sogno una famiglia con lui, un giorno"

La Ruota della Fortuna, su Canale 5, sta vivendo un successo incredibile, e come il game show anche la showgirl Samira Lui. Insieme a Gerry Scotti è ormai una presenza fissa e amatissima della serata italiana, tanto che, in un’intervista rilasciata a Novella 2000, non nega che la popolarità raggiunta è evidente anche nella reazione delle persone che la riconoscono.

Domenica In, torna il Cruciverbone con ‘stoccata’ a La Ruota Della Fortuna!/ Mara Venier: “Sono Samira…”

“La soddisfazione più grande arriva dai bambini: quando mi abbracciano di corsa, io penso: ‘Ok, sto facendo un ottimo lavoro’, perché i bambini sono anime pure”, ha raccontato la showgirl, che ha poi svelato qualche retroscena sul programma e sul dietro le quinte: “provo anch’io a indovinare le frasi del tabellone! A volte devo trattenermi perché mi verrebbe da dire la soluzione”, ha ammesso Lui. Con Gerry Scotti, poi, il rapporto che si è creato è talmente familiare che Samira non fa mistero di dimenticare anche di essere davanti alle telecamere quando è in studio.

Samira Lui, messaggio al papà mai conosciuto e la sorpresa di mamma Doretta/ "Che disastro sono sconvolta"

Samira Lui e l’amore per il fidanzato Luigi Punzo: “Sogno di creare una famiglia”

Nella vita privata, Samira Lui è legata da anni a Luigi Punzo, che l’ha sempre sostenuta nella sua carriera televisiva. “Quando è iniziato il mio cammino in televisione lui c’era già, – ha raccontato la showgirl, spiegando che il compagno – ha vissuto con me ogni passo, sempre con serenità e fiducia. È il mio sostegno costante”. È per quanto hanno costruito insieme fino ad oggi e per l’amore che li lega che Samira spera di creare un giorno una famiglia con Luigi: “Sì, un giorno vorrei avere una famiglia e, se Dio vorrà, dei figli. – ha rivelato, spiegando che il momento non è però ancora giunto, visto che ora sta seguendo questo periodo molto positivo della sua carriera – Al momento sono concentrata sul lavoro, ma in futuro sogno anche un programma tutto mio. Adesso, però, voglio vivere il presente”.