Samira Lui: “Io gelosa di Beatrice e Garibaldi? Lui ci ha provato con me”/ Il web: “Età mentale 5 anni”

Samira Lui e il confronto con Beatrice Luzzi

Non solo quello tra Anita Olivieri e Heidi Baci, ma anche il confronto tra Samira Lui e Beatrice Luzzi. Un confronto è andato in scena durante la decima puntata del Grande Fratello 2023 e che ha avuto come argomento principale la presunta gelosia di Samira nei confronti di Giuseppe Garibaldi che, a quanto pare, dopo l’avvicinamento a Beatrice Luzzi, si sarebbe allontanato dall’ex professoressa dell’Eredità. Samira, però, durante il confronto diretto da Alfonso Signorini, ha negato di essere gelosa di Giuseppe il quale, invece, ci avrebbe provato con lei.

“Lui deve pensare che è assurdo che la butti sul ridere e dica che sono gelosa e che mi è dispiaciuto quando non mi ha fatto più apprezzamenti. Oh, ma come ti permetti? Per me è assurdo proprio pensarlo e dirlo”, ha sbottato Samira.

Samira e la frecciatina a Beatrice Luzzi

Samira Lui, stanca di essere descritta come l’amica gelosa, si è lasciata andare ad una confidenza. “Da un mese avrei potuto dire: “Guarda questo che come un baccalà ci prova con me ed è ovvio che non m’interessa”. Avrei potuto farlo, ma è un mese che lo tutelo perché non voglio che esca come un baccalà. Capito?”, ha detto la Lui.

Beatrice, però, ha colto nelle parole di Samira una frecciatina nei propri confronti. “Ora non mi fare queste frecciatine”, ha commentato la Luzzi chiudendo il discorso. Sul web, però, gli utenti, si sono schierati dalla parte di Beatrice criticando Samira.

