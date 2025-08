Samira Lui: 7 anni d’amore con Luigi Punzo e una confessione da favola su matrimonio, figli e tv.

Ex concorrente del Grande Fratello e professoressa a L’Eredità, Samira Lui sta raggiungendo il massimo del successo con La Ruota della Fortuna. Nella sua ultima intervista a Chi Magazine ha confessato di aver realizzato un sogno, quello di lavorare finalmente in televisione in un programma famosissimo vicino ad uno dei conduttori più stimati del panorama italiano, Gerry Scotti. 27 anni e originaria di Udine, Samira Lui non è ‘solo’ una bellissima donna, ma si sta dimostrando piena di personalità e carattere.

Perché Alessandro Basciano rischia arresti domiciliari: cos'è successo/ Lui si difende ma è caos su dove vive

Proprio lei insieme al presentatore sono riusciti a sfiorare i quattro milioni di spettatori, un risultato incredibile, soprattutto per il periodo estivo. Mai un flop: dal 14 luglio – data in cui è iniziata la trasmissione – Samira Lui e Gerry Scotti si sono portati a casa picchi del 28% di share diventando un programma popolarissimo. La showgirl e co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha rilasciato una lunga intervista a Chi, dove ha ricordato i suoi lavori passati a fianco a Flavio Insinna a L’Eredità, dove ha imparato a stare nei tempi televisivi, mentre Carlo Conti l’ha aiutata ad essere più spontanea e non dipendente dalla scaletta.

Quanto guadagna Mediaset con La Ruota della Fortuna?/ Gerry Scotti supera Striscia, Samira Lui amatissima

Samira Lui svela il suo sogno più grande: “Cosa voglio fare in tv“

“Samira, sai che anch’io ho una Barbie come te?“, ha detto una bambina a Samira Lui, segno che anche i più piccoli amano e si rispecchiano nel suo personaggio sempre col sorriso. In questo periodo, la showgirl ha festeggiato sette anni di fidanzamento con Luigi Punzo, e con lui sogna di sposarsi e di avere dei bambini: “Ma ogni cosa a suo tempo”, spiega. La loro storia, dice lei, funziona perchè alla base ci sono valori fondamentali: “Credo che le parole chiave in un rapporto felice siano stima e rispetto, perché se non stimi chi hai accanto non puoi amarlo”, spiega, “Quando ci siamo incontrati, prima è arrivata la stima, poi il bene e infine l’amore. Volere il bene dell’altro è ancora più importante dell’amore stesso, ed è un aspetto che non in tutte le coppie è scontato“.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 6-12 agosto 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

Oggi il sogno di Samira Lui è quello di avere un programma tutto suo, magari strettamente legato alla musica. Appassionata e professionale, giustamente desidera prendersi quello che è suo: “Potrebbe essere uno show nuovo o anche uno già esistente, ma con la mia impronta“. La 27enne non esclude il cinema, ma per ora la sua grande priorità è il piccolo schermo. A Gerry Scotti dice di dovere tanto: la sua simpatia e il suo modo di fare si sono mostrati estremamente sinergici con lei, carta vincente di tutto questo successo.