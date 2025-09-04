Samira Lui, la bellissima showgirl de La Ruota della Fortuna e il suo passato da Miss. Come era a Miss Italia. Un'altra

Samira Lui, l’amatissima showgirl e valletta di Gerry Soctti a La Ruota della Fortuna ha partecipato giovanissima a Miss Italia. Lo scatto amarcord.

Simpatica, solare, empatica e dotata di una bellezza fuori dal comune. Così si può di certo descrivere Samira Lui che oggi ci fa compagnia, così come dall’inizio dell’estate 2025, al quiz show pre- serale di Canale 5 che va in onda, ogni giorno, dal lunedì alla domenica, subito dopo il TG5.

Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci: chi arriva (direttamente da Mediaset)

Ora, a livello di share, se la deve vedere con l’agguerritissimo Stefano De Martino che è appena tornato, nella stessa identica fascia oraria, ma su Rai 1, con una nuova e super attesa edizione di Affari Tuoi. Si tratta, indubbiamente di una bella sfida anche perché sia lo showman campano che Scotti sono molto amati dal grande pubblico di ogni età, così come la stessa Samira. Tra l’altro è proprio lei a ringraziare sovente le persone per il grande affetto che dimostrano nei suoi confronti e nel gioco, inviandole splendidi messaggi in privato sulle varie Piattaforme Social dove lei è parecchio attiva.

Il cambio look di Michelle Hunziker: il taglio che sta bene a tutte

La ragazza si è fatta conoscere ad ampio raggio nelle vesti della Professoressa a L’Eredità, conquistando in men che non si dica i cuori dei telespettatori. Successivamente l’abbiamo ammirata a Tale E Quale Show e al Grande Fratello. Tuttavia, in realtà lei, il suo primo impegno a livello televisivo lo avrebbe ottenuto prima, partecipando a Miss Italia.

Samira Lui, come era a Miss Italia

Per parlarne dobbiamo fare un metaforico salto nel tempo e arrivare esattamente al 2017. Lei arrivò terza e partecipò in quanto Miss della Regione Friuli Venezia Giulia. Allora aveva solo 19 anni anni, studiava Cinema all’Università e svolgeva il lavoro di hostess.

"Di nuovo insieme": bomba sull'ex coppia più discussa, l'indiscrezione che cambia tutto

Fin da allora si era dimostrata molto interessata al vasto mondo dello Spettacolo, insistendo soprattutto sul suo amore per il canto e la musica in linea generale, nonché per la recitazione. Tra i suoi idoli aveva segnalato Rihanna.

I suoi capelli erano lunghissimi e ricci ma scuri, neri corvini. Da tempo, invece, ha puntato su schiariture alle sue chiome. Il viso era dotato di una bellezza ancora acerba mentre oggi è molto più donna. Con il trascorrere del tempo ha di certo assunto più sicurezza e consapevolezza di se stessa come persona e come professionista e tutto ciò le attribuito sempre più maggior fascino. E adesso per lei si prospetta una carriera sempre più luminosa e a tuttotondo nello show business, proprio come aveva sognato fin da ragazzina.