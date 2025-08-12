Samira Lui bellissima con i capelli lisci: la showgirl de La Ruota della Fortuna si è mostrata sui social con un look inaspettato.

Samira Lui oggi è tra i volti di punta di Mediaset. Attualmente affianca Gerry Scotti nella nuova edizione de La Ruota della Fortuna, che ha debuttato da qualche settimana. Lo storico quiz game, cambiato in alcuni dettagli, ha ottenuto ascolti impressionanti ed è destinato a dare filo da torcere a Affari Tuo,i che secondo alcuni rumors tornerà in onda prima del previsto. Showgirl, modella, e personaggio social accreditato, Samira ha un vasto seguito, soprattutto online.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia e ha conquistato il terzo posto, da quel momento ha intrapreso la carriera televisiva. Per diverse stagioni è stata una delle Professoresse de L’Eredità, nel periodo in cui il quiz game di Rai Uno era condotto da Flavio Insinna, ha poi partecipato al Grande Fratello e in seguito a Tale e quale show. Talento eclettico e versatile Samira è una bravissima ballerina e cantante oltre ad essere bellissima, cosa che le permette di avere una presenza scenica non indifferente.

Molto attiva su Instagram Samira condivide momenti del dietro le quinte del suo lavoro, ma anche alcuni dettagli della sua vita privata. Da diversi anni è legata all’imprenditore Luigi Punzo, un amore vero e sincero: i due hanno molte cose in comune e sono prossimi a realizzare diversi progetti insieme. Tra gli scatti social più seguiti della showgirl ci sono quelli che riguardano i suoi outfit. Spesso Samira si mostra nei suoi shooting e non manca di condividere i tanti cambi di look.

Samira Lui rinuncia ai capelli ricchi: eccola con il nuovo look

Nei giorni scorsi Samira Lui ha pubblicato alcuni scatti dove si mostra con un look insolito. La showgirl ha rinunciato ai suoi bellissimi capelli ricchi, anche se per poche ore, e si è mostrata con un’acconciatura liscissima. Inutile dire che la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna è bellissima e ha ricevuto tantissimi like e commenti positivi:

“Sei bellissima stupenda fantastica”, ha commentato un utente. E ancora: “Stai molto bene anche con il capello ondulato.”, “Non esistono le parole giuste x descrivere la tua bellezza”. Il look liscio di Samira è stato un successo, l’ex Miss Italia è apparsa bellissima, ma è evidente che adora la sua riccia chioma e nel quotidiano la preferisce. Si sente più naturale e vera.

Samira Lui, prossima alle nozze? Le dichiarazioni della showgirl

In una recente intervista rilasciata al magazine Chi, Samira Lui si è detta entusiasta del momento professionale che sta vivendo. Nel ruolo che in passato fu di Paola Barale e di Antonella Elia, Samira sta ottenendo tantissimi consensi soprattutto da parte del pubblico. In futuro vorrebbe condurre un programma tutto suo, ma non manca di rivelare che le piacerebbe sposarsi e avere dei figli:

“Ci sposeremo e avremo dei figli. Ma ogni cosa a tempo debito. Credo che la stima e il rispetto siano i valori fondanti di una relazione felice. Quando ho conosciuto Luigi prima è arrivata la stima, poi il bene e l’amore. Volere la felicità dell’altro conta più che amare se stessi e in un rapporto non è così scontato.”