Samira Lui/ “Mai visto mio padre, neanche in foto. Mia madre mi ha sempre sostenuta”

Samira Lui, concorrente a Tale e Quale Show e professoressa a L’Eredità, racconta particolari inediti sulla sua vita privata, a partire dall’assenza della figura paterna. “Papà non l’ho mai conosciuto – rivela in esclusiva a Generazione Z, in onda su Rai 2 – se n’è andato prima che nascessi”. Eppure spiega che “non ho mai avuto il bisogno di un padre perché mia mamma ha fatto anche da papà”. Samira Lui è figlia di mamma italiana e di papà senegalese, e ricorda che “quando ero piccola mamma lavorava tanto e c’era sempre bisogno dell’aiuto dei nonni”.

SAMIRA LUI È DONNA SUMMER, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio la stronca: "Imitazione inascoltabile"

Parla della madre con profondissimo affetto: “è stata molto brava, è una persona fortissima, non ha mai avuto bisogno di niente”. Parlando del padre, Samira Lui ammette che “quando ero bambina avevo dei dubbi, delle curiosità, perché non avevo mai visto una foto”. La mamma “mi ha sempre parlato bene di lui” dicendole “che era molto innamorata e che era bellissimo, quindi ho sempre avuto un’immagine positiva”. E conferma che del padre “non c’è mai stata una fotografia né un album”. Spiega di aver vissuto questa particolarità della sua famiglia “un po’ come una favola” in cui “non ho sofferto la mancanza del papà perché sono stata abituata alla presenza della mamma, per me questa è la normalità”.

Samira Lui, carriera e fidanzato Luigi Punzo/ Colpo di fulmine durante…

Samira Lui, “mia mamma mi ha cresciuta da sola, mi ha sempre appoggiata”

Samira Lui, ospite della trasmissione Generazione Z su Rai 2, riconosce che “soprattutto con gli uomini sono molto forte” e che “c’è stato un periodo in cui ho odiato gli uomini ma non solo per via di mio padre, sicuramente c’è questa corazza nei confronti di una relazione”. Ma la sua vita non è stata caratterizzata soltanto dall’assenza della figura di un padre che non ha mai conosciuto, quanto soprattutto da una forte volontà di “essere protagonista”. Ricorda infatti che fin dall’asilo “volevo fare la regista, volevo decidere le scene”.

SAMIRA LUI È KAOMA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio attacca: "Sei stata terribile, da piangere!"

“Ho sempre avuto dei sogni nonostante delle possibilità minime – ha spiegato Samira Lui alla conduttrice Monica Setta – Mia mamma da sola è riuscita a crescermi e mi ha sempre appoggiata. Per me è possibile tutto quando si crede in qualcosa e ci si mette tutto, passione sacrificio e grinta si arriva dove si vuole”. E confessa che “il mestiere di modella non mi affascina quanto una conduzione o il cinema”. Giovanissima, Samira Lui dà un prezioso consiglio ai telespettatori e agli ospiti in studio per gestire gli hater, soprattutto online, e i loro messaggi spesso mossi da una rabbia immotivata: “apprezzo quando mi fanno i complimenti, ma le critiche se non sono costruttive non le considero proprio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA