Samira Lui, mamma Doretta approva Luigi Punzo: “È come un figlio per me, è l’unico uomo che ho voluto in casa. Presto le nozze?”

La mamma di Samira Lui è tanto orgogliosa della figlia. Si chiama Doretta e ogni sera ammira la ragazza davanti al televisore della sua casa. “Mia figlia Samira Lui ha sempre avuto i piedi per terra. Da ragazzina, d’estate, andava a fare la cameriera in trattoria, a Caporiacco“, riporta Il Gazzettino, “Poi ha fatto l’assistente nella cooperativa di disabili dove lavoravo, ha conosciuto quell’ambiente, ha capito che stare in salute non è scontato. Non si è mai montata la testa e mai se la monterà: l’ho cresciuta con i valori della generosità e dell’altruismo“.

Ma chi è Doretta? La mamma di Samira Lui ha cresciuto la figlia senza padre. Infatti, precisa che lui nel corso degli anni non c’è mai stato, ma in compenso ci sono stati i nonni: “nella stessa casa, al piano di sopra, abitavano mia sorella, mio cognato e i figli, che per lei sono stati come fratelli. Non le è mai mancato l’affetto“, dice. Nonostante sia oggi in pensione, aiuta i disabili tramite una cooperativa, mentre da giovane svela di essere stata anche in Burundi con una Ong della città di Brescia. “E il mio mal d’Africa me l’ha colmato Samira“, svela.

Doretta e il rapporto con Luigi Punzo, fidanzato di Samira Lui: “Uomo diverso dagli altri“

Doretta racconta anche che Samira Lui era molto brava a scuola e che era davvero molto vivace. In adolescenza è arrivata la crisi e ha cambiato indirizzo liceale: “Si era iscritta al liceo artistico perché voleva fare l’architetto, poi al secondo anno ha cambiato idea ed è passata alla scuola per geometri, indirizzo tecniche del legno“. A commuovere è il rapporto tra Doretta e Luigi Punzo, fidanzato di Samira. Per lei, dice, è come un figlio: “Non le ho mai permesso di portare uomini in casa, le amiche invece sì. Luigi è diverso, è uno di famiglia“. Che dire, si sposeranno presto?