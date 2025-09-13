Samira Lui si commuove a Verissimo per il messaggio e la dedica di mamma Doretta: "Sono sconvolta, ho fatto un disastro. A mio padre dico che..."

Samira Lui si commuove e piange a Verissimo, quando ascolta il messaggio di mamma Doretta. Silvia Toffanin le mostra una dolcissima clip, in cui la madre di Samira ripercorre la sua gravidanza e condivide l’infanzia difficile della figlia. “Mi dissero ‘sei matta a portare avanti la gravidanza’. Il papà di Samira mi ha lasciato questo dono che è proprio lei. Assomigliava a nonna Rina…”, dice mamma Doretta. “Mi dà un po’ fastidio quando dicono che si è rifatta, lei è nata bella, sempre solare, vede il lato positivo delle cose. Quando era piccola le piaceva ballare e cantare, amava fare intrattenimento fin da bambina”, sottolinea orgogliosa mamma Doretta.

Secondo la madre, anche i nonni – a cui Samira era legatissima – sarebbero felicissimi nel vederla così affermata nel mondo dello spettacolo. Un messaggio che scalfisce la bella Samira, che ammette in lacrime di essere sconvolta. “Perché lei è estranea a questo mondo. Io sono solo fortunata ad essere cresciuta da mia mamma, che è una famiglia grandissima. Non mi sembra vero si sia esposta così davanti a tante persone, mai lo avrei pensato”, dice.

“Non ho mai conosciuto mio padre. Vuoi non vuoi lui esiste. Ma io non sono stata male, rimane la curiosità e non voglio togliermi questa possibilità”, l’apertura di Samira Lui al padre mai incontrato. “Avrei anche dei fratellastri, ma so cosa sanno, mi piacerebbe confrontarmi con loro”, aggiunge ancora la modella. Per quanto riguarda l’amore, tutto procede al meglio con il fidanzato Luigi.

“L’amore va bene, sono sempre con Luigi. E’ un fidanzato geloso a prescindere ma non lo dà a vedere, perché si fida tanto come persone e come fidanzata. Crisi del settimo anno? Per ora no…”, dice sorridendo ancora Samira.

