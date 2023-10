Samira Lui, nel mirino del web: si grida al “televoto truccato” al Grande Fratello 2023/ Esplode la polemica!

Grande fratello 2023, Samira Lui finisce al centro di un caso mediatico: il motivo

Samira Lui é la nuova eliminata e non a caso un nuovo caso mediatico di Grande Fratello 2023, dal momento che il web grida al “teletrucco” contro il reality show. La polemica in corso via social e nel web esplodeva prima dei risultati del televoto, che alla 12a puntata in onda nella prima serata del 19 ottobre 2023, ha decretato l’eliminazione dal reality show della modella vip. Questo, per effetto di una Instagram story di “Tutto Sposi”, il brand di capi cerimoniali e per il matrimonio, che nelle ore precedenti all’uscita dalla Casa dell’eliminata del Grande Fratello 2023 anticipava l’evento della Fiera internazionale del wedding prevista a Napoli dal 26 al 29 ottobre, con tanto di icona e il nome in bella vista di Samira Lui. Nella storia Ig che é ora oggetto delle contestazioni contro il Grande fratello 2023, nel sospetto generale che l’eliminazione di Samira Lui fosse prestabilita dalla produzione e non voluta al televoto dell’occhio pubblico del reality show, il nome e lo scatto promozionali della modella sono indicati con il nome della collezione della sfilata a tema- “Vanitas” – prevista per la data di domenica 29 ottobre c.a.

La replica che fa chiarezza, sul caso di Grande fratello 2023

Tutti particolari, quelli dell’Ig discussa online, per cui in un tripudio di interazioni social il popolo del web si dichiara convinto che il televoto di Grande fratello 2023 sia “truccato”. Per gli internauti contestatori l’eliminazione di Samira Lui é stata prestabilita dalla produzione del gioco, anche in virtù dell’evento domenicale di Tutto Sposi promosso sul re dei social con tanto di mention di colei che si é rivelata l’eliminata alla 12a puntata di Grande fratello 2023. Va comunque sottolineato che al sondaggio web aperto a prima firma su Il sussidiario .net sull’ultimo televoto del gioco dava la modella come la preannunciata uscita di scena, in quanto meno favorita ai voti dell’occhio pubblico tra le nominate di Grande fratello 2023.

Ma, intanto, tra le Instagram stories il profilo ufficiale di Samira Lui replica alla polemica web corrente, che vede la modella protagonista del nuovo caso infuocato di Grande fratello 2023. “Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira, al fine di partecipare ad una sfilata, è completamente falsa -si legge tra le righe dello statement di chiarimento-. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial”.

