Samira Lui, nuovo amore al Grande Fratello 2023?/ “Impossibile, il mio fidanzato Luigi Punzo è raro…”

Grande Fratello 2023, Samira Lui ha occhi solo per il suo fidanzato Luigi Punzo

La convivenza al Grande Fratello 2023 porta i concorrenti a trovare modi pertinenti per trascorrere il tempo. Chiaramente, il dialogo è la forma più comune utilizzata per conoscersi meglio e spesso e volentieri emergono conversazioni anche piuttosto interessanti. Nelle ultime ore, osservando una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, Fiordaliso ha incalzato Samira Lui in riferimento al rapporto con il suo fidanzato – Luigi Punzo – e alla possibilità che nella Casa più spiata d’Italia possa trovare qualcuno che le faccia battere il cuore.

Giuseppe Garibaldi innamorato di Samira Lui al GF?/ Lei lo affronta preoccupata, lui smentisce ma…

“Ti faccio un esempio, tu sei molto innamorata del tuo ragazzo; se qua dentro nel cuore ti scoppiasse un nuovo amore, tu lo accetteresti o lo respingeresti a priori?”. Questa la domanda tagliente di Fiordaliso per Samira Lui, felicemente fidanzata con Luigi Punzo. La giovane ha dunque risposto: “A parte che è strano poter pensare una cosa simile, è impossibile rispondere; però io lo respingerei perché penso che questa sia una situazione molto estrema, non è la realtà…”.

Mamma Doretta, lettera alla figlia Samira Lui al Grande Fratello 2023/ "Cresciute insieme, orgogliosa di te"

Samira Lui e l’ipotesi di una liaison al Grande Fratello 2023: “Mai dire mai, però…”

Imperterrita Fiordaliso, nonostante la risposta piuttosto netta di Samira Lui, incalza ulteriormente la giovane sulla possibilità di un possibile amore al Grande Fratello 2023. “Metti che arriva uno che appena lo vedi ti batte il cuore; cosa fai?”. A questo punto prende la parola Rosy Chin che esclude tale scenario. “Però stiamo parlando di due persone completamente libere; c’è proprio una forma di rispetto che andrebbe presa fuori”. Segue il discorso Samira Lui aggiungendo: “Non so come dire, l’impostazione mentale mia dipende dal fatto che non mi è mai capitato. Poi mai dire mai…”.

PAPA DI SAMIRA LUI, CHI E'?/ "Da bambina chiedevo di lui: ha l’accento francese ed è senegalese"

In risposta alle considerazioni di Samira Lui, Fiordaliso ha riportato una sua esperienza personale spiegando come possa succedere di perdere la testa per qualcun altro nonostante sia in atto una relazione già avviata. “Io mi sento talmente fortunata” – ha risposto la concorrente alla considerazione della cantante – “Per me è raro il mio fidanzato, io sono la donna più fortunata del mondo e ho trovato la persona giusta per me. Penso che noi siamo troppo incastrati, mai dire mai nella vita, ma a me basta questo…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA