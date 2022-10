Samira Lui, rapporti chiusi col padre/ Parla la concorrente di Tale e quale show

Tale e quale show 2022, Samira Lui si racconta a Grand hotel

Può dirsi una dei protagonisti più chiacchierati e fascinosi di Tale e quale show 2022, il format sulle imitazioni condotto da Carlo Conti e, intanto, Samira Lui si racconta a tutto tondo come donna e artista, in un’intervista concessa a Grand hotel. Nota ai più tra i telespettatori, per essersi affermata come Miss Italia 2017, la showgirl dalle origini italo-senegalesi parla di sé alla fonte, senza risparmiare la verità amara del rapporto inesistente con il padre. Dopo una lunga carriera di modella, la giovane Samira Lui, nata da padre senegalese e madre friulana, rende noto di aver avuto la sua prima esperienza lavorativa a 14 anni, esordendo nel mondo del lavoro come modella e hostess, al fine di aiutare la madre, dal punto di vista economico. La concorrente di Tale e quale show é segnata da un passato difficile, che da piccola l’ha vista subire l’abbandono da parte del padre senegalese, per poi vedersi crescere a Udine, da sola con la madre.

Samira Lui, nel corso degli anni, si é affermata in TV anche in un iconico ruolo, in casa Rai, quello di Professoressa a L’eredità. Un ruolo che l’ha consacrata come la miscela perfetta tra l’essere pupa e al contempo secchiona. Nonostante l’abbia supportata nel sogno di intraprendere la carriera artistica la madre Doretta le ha anche suggerito di non abbandonare gli studi.

Samira Lui da L’eredità a Tale e quale show

Un consiglio che Samira Lui ha seguito in modo meticoloso, tant’é vero che ha conseguito un diploma da geometra e successivamente si è iscritta alla facoltà di lingue e letterature straniere, anche se non si è laureata, dal momento che si sono presentati i primi ingaggi televisivi. Samira Lui è fidanzata da quattro anni con un ragazzo napoletano, di nome Luigi Punzo. I due piccioncini si conoscevano per la prima volta a Formentera, grazie ad alcuni amici avuti in comune. Sull’isola spagnola, lavora Luigi, che da dodici anni si occupa del divertimento dei Vip in vacanza, organizzando per le celebries aperitivi, cene, passatempi e mini-crociere sullo yacht. La professione esercitata dal compagno della concorrente di Tale e quale show, lontano dai riflettori della TV, é quella del luxury concierge, con sporadiche apparizioni nel mondo della moda.

