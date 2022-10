Samira Lui, ricordo struggente di nonna Rina/ “Non ha fatto in tempo a vedermi ma..”

Samira Lui: “Nonna Rina? Ha sempre assecondato i miei desideri”

Da qualche settimana Samira Lui è sbarcata negli studi di Tale e Quale Show 2022, dove gareggia come concorrente e punta a scalare la classifica con le sue imitazioni di personaggi noti del mondo della musica. La ventitreenne sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale. Dopo l’esperienza magica a Miss Italia, la ragazza è diventata la nuova professoressa de L’Eredità, dove sta imparando molto da Flavio Insinna, padrone di casa da ormai tre anni.

SAMIRA LUI È GAIA, TALE E QUALE SHOW 2022/ La Goggi boccia: "Mancava delicatezza e sinuosità"

Nel corso di una bella intervista rilasciata al famoso settimanale TV Sorrisi e canzoni, la showgirl ha raccontato i principali step che le hanno permesso di svoltare la sua carriera, ricordando anche l’amata nonna, che evidentemente ha sempre creduto nelle sue potenzialità. “Purtroppo mia nonna Rina non ha fatto in tempo a vedermi perché è scomparsa a gennaio, ma so che da lassù penserebbe dove sono arrivata. Lei ha sempre assecondato i miei desideri, mia madre è contenta ma mi ha detto di non montarmi la testa”.

Samira Lui, rapporti chiusi col padre/ Parla la concorrente di Tale e quale show

Samira Lui, un successo dietro l’altro. E ora…

Samira Lui si gode il momento magico e naturalmente spera di arrivare più in alto possibile a Tale e Quale Show 2022. Le sue prime imitazioni, a dire il vero, non sono state indimenticabili ma la modella vuole superarsi e riscattarsi nel corso delle prossime puntate. Indipendentemente da come andrà a finire l’avventura nel venerdì sera di Raiuno, Samira è certa che quest’esperienza gli sarà molto utile: Come quella a L’Eredità, dove “ho trovato una grande famiglia che è ospitale e protettiva. Punto sulla capacità di arrivare alle persone e farmi apprezzare per quello che ho dentro”, le sue parole.

LEGGI ANCHE:

Luigi Punzo, fidanzato Samira Lui/ Il primo incontro su un set di moda

© RIPRODUZIONE RISERVATA