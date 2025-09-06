Samira Lui rompe il siìlenzio sulle voci insistenti dell'ultimo periodo

Il successo de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha portato sotto i riflettori anche la showgirl che accompagna i concorrenti durante il celebre game show, Samira Lui.

La modella e showgirl friulana grazie alla sua bellezza e al suo indubbio carisma è diventata in breve tempo uno dei volti più amati del programma. Ma insieme alla popolarità sono arrivate anche le immancabili critiche, che negli ultimi giorni hanno acceso – suo malgrado – i social network.

Le accuse sui social

Molti spettatori hanno espresso apprezzamenti per la presenza scenica di Samira, considerata da tanti una vera rivelazione. Ma come spesso accade, nelll’era spietata dei social media, non sono mancate le polemiche. Alcuni utenti hanno accusato la showgirl di essere “tutta rifatta” e non contenti hanno anche condiviso vecchie immagini di lei per confrontarle con il suo aspetto attuale.

Commenti pungenti e insinuazioni che hanno acceso un dibattito divenuto presto virale. C’è chi l’ha difesa a spada tratta e chi invece ha insistito sulla tesi della chirurgia estetica.

La replica di Samira

Di fronte al crescendo di voci, Samira ha scelto di non restare in silenzio. Attraverso un video pubblicato su TikTok, la soubrette ha voluto fare chiarezza rispondendo con fermezza senza rinunciare a un tono ironico e diretto.

“Ciao vi tolgo ogni dubbio, visto che sembrate molto interessati a riguardo…Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punture comprese) se non aumentare un po’ il seno…Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo…”, ha dichiarato la showgirl.

“Molto probabilmente il cambiamento è dovuto a qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero?”. Quindi il tanto discusso ritocco c’è effettivamente stato (solo uno) ma la giovane showgirl non ha mai voluto ritoccare il suo splendido viso.

Il video ha prevedibilmente raccolto migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Molti fan hanno apprezzato la sincerità e la trasparenza della showgirl, lodando il suo coraggio e la sua nonchalance nell’affrontare le critiche senza filtri. Altri invece hanno continuato a sollevare dubbi, segno che il dibattito è tutt’altro che chiuso.

Samira ha però cercato di smorzare i toni con una battuta finale: “Comunque potete mettervi l’anima in pace…Vi voglio bene…”. Frase che da un lato evidenzia la sua volontà di chiudere il discorso una volta per tutte e dall’altro mostra la sua capacità di non prendersi troppo sul serio. Una dote che di certo le tornerà assai utile nel sempre insidioso mondo dello spettacolo…