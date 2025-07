Samira Lui ha raccontato le sue prime impressioni su La Ruota della Fortuna, programma che sta conducendo insieme a Gerry Scotti su Canale 5. Il successo dello show è dovuto anche alla sua presenza, dato che la showgirl si è dimostrata particolarmente professionale e capace di inserirsi bene in tutte le dinamiche del gioco. A Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto qualche confessione su come si sta trovando insieme a Gerry in questa avventura, spiegando di essere molto felice di aver trovato con lui un grande feeling.

“Fin da subito c’è stato un bel feeling, non sono sono mai state barriere tra noi…”, ha detto Samira Lui nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Eppure, non mancano le piccole discussioni a quanto sembra: “I battibecchi non mancano, a volte ‘peggiorano’, ma c’è da dire che pure lui mi punzecchia parecchio…”, dice rispetto a La Ruota della Fortuna. In ogni caso Gerry Scotti rimane per lei una persona di cui fidarsi e che gli dà preziosi consigli, dato che le dà spazio di sperimentare, si fida di lei.

Samira Lui commossa per l’affetto del pubblico: “Anche i bambini mi salutano“

“Ho riscontrato tanto affetto anche da parte di bambini e dei ragazzini, un tassello che mi mancava…La ruota della fortuna arriva davvero a tutti…”, ha detto Samira Lui parlando della sua esperienza con Gerry Scotti, dicendo di essere davvero onorata di lavorare a fianco di un conduttore così importante. Samira è ben consapevole di essere riuscita a raggiungere questo grande successo, felice di essere ogni giorno fermata dalle persone in strada che la riconoscono e la salutano riconoscendola per la sua grande simpatia e bellezza.