Samira Lui votata da Beatrice Luzzi, scontro al Grande Fratello/ L’attrice: “Ti sei presa la nomination e…”

Grande Fratello 2023, scontro di fuoco tra Beatrice Luzzi e Samira Lui

Ieri sera si è consumato un acceso scontro tra Beatrice Luzzi e Samira Lui nella Casa del Grande Fratello 2023. Già protagoniste di un dibattito iniziale che ha coinvolto anche Giuseppe Garibaldi, le due concorrenti hanno battibeccato anche dopo le nomination palesi, in cui l’attrice ha nominato Samira. Quest’ultima non ha affatto digerito la decisione, e ne è scaturita una lite: “Mi ha dato fastidio durante la puntata, quando sono uscite le clip della settimana prima, dove tu dici: ‘Immatura’, ‘Senza classe’, ‘Caduta di stile’. Tu durante la puntata stavi con lo specchietto a specchiarti, poi all’improvviso sei uscita fuori“.

La Luzzi a quel punto replica: “Scusa Samira, davvero pensi che una che mi dice: ‘Non sai quello che dice quando non ci sei’… E poi io non posso dire che hai dimostrato di non essere matura?“. La modella però ribatte: “Io non penso di essere né immatura, né senza classe, né senza stile. Tu sai che io mi devo difendere, dato che è passato un messaggio totalmente sbagliato“. L’attrice ritiene però che le frasi della ragazza in puntata siano state offensive, per questo non intende passarci sopra: “Tu pretendi che, dopo che tu mi dici quelle frasi, io vada nel Confessionale e dica: ‘È tutto a posto’?“.

Beatrice Luzzi: “Ti sei presa la nomination e basta!“

Ma il terreno di scontro riguarda anche un’altra circostanza, quando Fiordaliso ha avuto un momento no al Grande Fratello 2023 e sia Beatrice Luzzi sia Samira Lui sono andate in suo soccorso. “Un’altra cosa mi ha dato fastidio: quando io stavo con Fiordaliso, tu sei arrivata e mi hai fatto: ‘Lasciami la mia Fiorda’. Tu stavi con Giuseppe, sei venuta tu dopo sul letto e mi hai spostata: mi è sembrato veramente imbarazzante“, ha ammesso Samira, accusando la coinquilina.

L’attrice però sostiene che sia in realtà successo l’opposto: “È il contrario: ero io vicina a Fiorda, tu sei arrivata e te la sei presa. Io ho avuto la stessa identica sensazione tua: tu eri seduta sul letto, di fronte allo schermo, vicino ad altre persone, e io dall’inizio stavo seduta con Fiordaliso“. Alla fine, dopo l’acceso scontro, Beatrice sbotta rivendicando la sua decisione di aver nominato la Lui: “Ti sei presa la nomination e basta. Io me ne devo prendere 25 e stare zitta, tu ne prendi una, motivatissima, e fai sto pezzo?“.

