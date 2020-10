Samira, scomparsa da Padova/ Una lettera anonima: “Ubriaca e vestita all’occidentale”

A Storie Italiane si torna a parlare della vicenda legata alla povera Samira, la donna marocchina sparita ormai un anno fa di questi tempi, da Stanghella (provincia di Padova). All’avvocato di Mohamed, il marito di Samira nonché l’unico al momento indagato (si trova in carcere), per l’omicidio della donna, è giunta una lettera anonima che parla di una segnalazione: “Egregio avvocato – si legge nella missiva resa pubblica da Storie Italiane – nei giorni scorsi mi è tornato alla mente un episodio: la scorsa estate, prima della scomparsa di Samira, da Rovigo mi recavo a Padova con il treno, più volte ho notato una donna che potrebbe essere stata Samira con una ragazza più giovane, arrivavano accompagnate in auto guidata da un uomo marocchino sui 60 anni, donne esuberanti, parevano ubriache e vestivano come noi, prendevano il treno a Rovigo e scendevano a Stanghella, per me era lei: da metà a settembre non le ho più viste”.

SCOMPARSA SAMIRA, MISTERO DOPO UN ANNO: PAROLA AGLI AVVOCATI

L’avvocato Pizzi, il legale del marito della scomparsa, ha replicato: “Io detesto lettere anonime – dice il legale in esclusiva a Storie Italiane – preferirei non riceverle, dal momento che mi è arrivata l’unico strumento che ho per spronare questa persona a farsi avanti, è stato quello di renderla pubblica, contestualmente stiamo svolgendo delle indagini e se verranno fuori elementi utili questi verranno utilizzati per il processo di gennaio”. Così invece l’avvocato Nicodemo, della famiglia di Samira: “Una lettera anonima ha sempre bisogno di una analisi rigorosa – spiega sempre al programma di Rai Uno – su Samira si è scatenato il fango, è stata oggetto di una serie di diffamazioni che nulla hanno a che vedere con l’omicidio per cui è indagato il marito. Lascia il tempo che trova se non è supportata da riscontri oggettivi, qualcuno si sta divertendo verso questa donna, la stanno lapidando. Secondo gli inquirenti a fare sparire la donna è stato il marito e la fine della donna è stata purtroppo violenta”. Oggi si terrà un’udienza per l’affidamento della figlia di Samira e Mohamed alla zia della scomparsa.



