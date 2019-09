Sammy 2 La grande fuga, Italia 1/ Trama del film d’animazione (29 settembre 2019)

Sammy 2 – La grande fuga va in onda oggi, 29 settembre, su Italia 1. Il lungometraggio non è altro che una pellicola d’animazione. I personaggi principali di Sammy 2-La grande fuga sono: Sammy, doppiato Billy Unger, Ray, che ha la voce di Carlos McCullers II, Ella, che è stata interpetata da Kaitlyn Maher, e Ricky che parla come Carter Hastings. Questo film di animazione è uscito nell’anno 2012 ed è stato diretto dai registi Vincent Kesteloot e Ban Stassen. La colonna sonora della pellicola, dal titolo Standed, è stata interpretata da Greyson Chance. Quest’ultimo è un cantante e pianista statunitense, noto per aver lavorato nel video Paparazzi di Lady Gaga. Il doppiatore di Sammy, Billy Unger, è celebre per aver recitato in altri film importanti, come Il mistero delle pagine perdute, e per aver impersonificato Chase Davenport del telefilm Lab Rats.

Sammy 2 La grande fuga, la trama del film

La trama di Sammy 2 – La grande fuga racconta la vita di una tartaruga verde marina, che si chiama Sammy. Quest’ultima è un animale molto felice e trascorre le sue giornate in compagnia di Ray e dei nipotini Ella e Ricky. Un giorno, nel corso della schiusa delle uova, i quattro finiscono nella rete di un peschereccio. Ella e Ricky, per fortuna, riescono a liberarsi e a fuggire. Sammy e Ray invece rimangono prigionieri. I due sono costretti quindi ad affrontare una sorte non voluta, in quanto vengono condotti in un acquario sottomarino di Dubai. In questo nuovo luogo, le due tartarghe fanno amicizia con Lulu, che è un’aragosta dotata di doppia personalità, e Jimbo, che è un pesce blob. Sammy e Ray entrano in contatto pure con Big D., che è un cavalluccio marino che è il capo dell’intero acquario. Big D. vuole essere quello che progetterà il piano di fuga di tutti gli abitanti dell’acquario di Dubai. Sammy e Ray però desiderano scappare da soli dalla prigione nella quale si trovano, liberando anche gli altri ospiti, che sono diventati ormai i loro amici. Dall’altra parte, Ella e Ricky incontrano un giorno Annabel e la madre Daisy, che sono due polpi. Queste ultime aiuteranno i due nipotini a mettersi in viaggio e a raggiungere i loro nonni. Dopo varie vicissitudini e diverse difficoltà, Sammy e Ray torneranno in libertà e riusciranno a ricongiungersi con Ella e Ricky, che sentivano molto la loro mancanza.

