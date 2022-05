Sammy Basso, chi è/ Malato di progeria: “Prendo 8 pastiglie al giorno”

Sammy Basso, chi è? Affetto da progeria

Sammy Basso, nato a Schio il 1° dicembre 1995, è affetto da progeria. Alla nascita non presentava alcun segno della malattia, ma i primi sintomi non hanno tardato molto a comparire, anche se per diverso tempo non sono stati interpretati correttamente. La diagnosi di progeria è arrivata solo nel gennaio 1998, quando Sammy aveva già due anni. Secondo le previsioni dei medici la sua vita sarebbe durata solo tredici anni. Invece lui di anni ne ha compiuti 26. Nel 2020 in America è stato approvato il primo farmaco contro la malattia e continuano gli studi per nuove sperimentazioni: “Oggi abbiamo già la base teorica per curare la malattia, dobbiamo solo capire come metterla in pratica in maniera impattante su tutte le cellule del corpo”, ha detto Sammy in una recente intervista al Corriere della Sera.

“Io prendo 8 pastiglie al giorno, alcune sono legate all’intervento al cuore che ho fatto nel 2019 a Roma quando mi fu sostituita la valvola aortica che era molto calcificata e che si sarebbe chiusa molto presto”, ha raccontato al Corriere della Sera. Nonostante la sua malattia, Sammy Basso ha frequentato regolarmente la scuola: dopo aver conseguito la maturità scientifica, si è iscritto alla facoltà di Scienze naturali. Nel 2018 si è laurea a pieni voti, con lode, con una tesi sulle terapie innovative per rallentare l’invecchiamento tipico della progeria. A marzo 2021 ha conseguito la sua seconda laurea in Biologia molecolare presso l’Università di Padova. Ora che il gene della progeria è stato riconosciuto, Sammy è molto fiducioso sulla possibilità di trovare una cura.

