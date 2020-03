Sammy Basso/ “Coronavirus? Io sto bene, sono qui barricato in casa, non uscite!”

Sammy Basso è stato in collegamento Skype con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Il 24enne di Schio, affetto da una malattia molto rara, ha parlato così con Eleonora Daniele: “Ciao a tutti, sto bene, sto bene, sono qui barricato in casa come molti altri milioni di italiani”. Basso è un grande amico di Lorenzo Jovanotti, e i due hanno passato tanti momenti speciali assieme: “E’ da tanto che non sento Lorenzo Jovanotti – ha proseguito Basso – con lui sono molto legato”. Il giovane della provincia di Vicenza si è quindi rivolto alle persone, che come lui, sono malate, e che ovviamente stanno vivendo questo momento in maniera ancora più complicata: “Le persone malate tutto l’anno sanno cosa vuol dire stare male, quindi a loro ho da dire poche cose. Io dico comunque di stare a casa perchè è a rischio la salute pubblica. Ovviamente chi ha qualche patologia di qualsiasi tipo, può essere colpito molto di più da questo virus, bisogna comunque stare a casa”.

SAMMY BASSO E L’INTERVENTO AL CUORE DEL MESE DI GENNAIO

Lo scorso mese di gennaio Sammy era stato sottoposto ad un delicatissimo intervento al cuore a Roma, primo paziente al mondo con sindrome da invecchiamento precoce a subire questa operazione. Il 5 febbraio Basso era stato dimesso dopo che il decorso era andato nel migliore dei modi, e in quell’occasione gli aveva rivolto i suoi auguri di pronta guarigione anche il governatore della regione Veneto, Luca Zaia: “Caro Sammy – aveva detto in quell’occasione il numero dei veneti – dopo esserci sentiti prima e dopo l’intervento, a distanza di qualche giorno voglio ribadire che anche in questa occasione hai dimostrato di essere un leone. Il leone di San Marco. Sono certo che ti ristabilirai presto – conclude Zaia – e supererai con la tua forza d’animo e il tuo grande coraggio anche questa prova”.



