Sammy e Giovanna di Uomini e Donne/ “Ci siamo lasciati, non conosco ex Davide Basolo”

E’ finita tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. La coppia, nata ad Uomini e Donne, si è detta addio a pochi mesi dall’ultima puntata del seguissimo dating show di Canale 5. Un amore che non è decollato quello tra la tronista e l’ex corteggiatore che si sono lasciati per incompatibilità caratteriali, ma anche per una quasi totale mancanza di fiducia. A raccontarlo ci ha pensato proprio l’ex tentatore di Temptation Island che, dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato: “ci siamo lasciati. È un fatto risalente alla prima settimana di luglio e se abbiamo aspettato a esternarIo in modo esplicito è solo perchè prima di quel momento non eravamo ancora arrivati alla chiusura totale. Sappiamo che Ie persone ci seguono e hanno voglia di sapere Ia verità, ma sarebbe stato infantile condividere con terze persone delle notizie che non erano neppure state ancora discusse all’interno della coppia. Ora mi sento stanco e svuotato per tutto quello che ho vissuto in questo mese di frequentazione”. Una storia durata qualche mese, il tempo di conoscersi un pò meglio al di fuori delle telecamere per capire che i due non erano destinati a stare insieme. “I tempi sono relativi” – ha precisato Sammy – ” ci siamo vissuti: mi ha ospitato a casa sua, io l’ho portata a casa mia, ci sentivamo quotidianamente più volte al giorno. Questa sarebbe stata la fase in cui avremmo dovuto trovare il nostro incastro ma noi non ci siamo riusciti: eravamo capaci di discutere anche per l’acqua a tavola”.

Sammy Hassan e Giovanna Abate: ecco perchè è finita

Sammy Hassan dalle pagine di Uomini e Donne Magazine ha spiegato i motivi alla base della fine della relazione con Giovanna Abate: “siamo due persone con esperienze diverse e c’era una forte mancanza di fiducia alla base, che indirettamente sfociava in discussioni per qualsiasi cosa. lo e Giovanna viviamo i rapporti in modo differente; lei andava più veloce. Non credo che ci siano colpe da nessuna parte, penso solo che Giovanna non sia pronta ad affrontare una storia con una persona come me”. Non solo, l’ex corteggiatore ha anche precisato: “siamo usciti con due concezioni differenti. Probabilmente la differenza di età ha influito” anche se Sammy non nasconde di pensare ancora oggi “che potesse essere una persona fatta per me. È una bellissima ragazza, è intelligente, equilibrata, matura, una donna con dei valori, che conosce il senso del sacrificio e soprattutto una persona seria. Tutte qualità difficili da trovare al giorno d’oggi. E non ho rimpianti”. Sammy ha poi parlato anche dei sentimenti che prova per Giovanna: “non è scattato l’innamoramento, ma non l’ho mai nascosto. Purtroppo lei non si fidava di me”. Dopo la fine della relazione con Giovanna Abate non c’è nessuna donna nella sua vita come ha precisato: “vivo alla giornata. E un periodo difficile sotto tanti punti di vista, ma voglio re-iniziare mettendo in ordine Ie cose. Tra me e Giovanna ho messo un punto e vorrei chiudere questo capitolo in maniera serena. Ci abbiamo provato, ci siamo conosciuti per poco o tanto tempo che sia, ma non è andata bene. Fine”. Sul finale ha poi affrontato l’argomento della ex ragazza di Davide Basolo: “non l’ho mai conosciuta: era nel mio stesso locale ma non so neanche chi sia. Basta, ora sono single”.



