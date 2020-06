Sammy Hassan e Giovanna Abate/ Prima foto dopo Uomini e Donne: baci e…

Pubblicità

Tra Sammy Hassan e Giovanna Abate procede tutto a gonfie vele. Dopo la scelta a Uomini e Donne, la coppia continua a vivere il sentimento nato nello studio del dating show di canale 5. Se Giovanna Abate non è ancora tornata sui social, Sammy ha condiviso sin dalle prime ore dopo la scelta foto e video. Dopo essere partito prestissimo per Roma, l’ex corteggiatore che, con il suo modo di essere e il suo aspetto fisico ha conquistato il cuore di Giovanna che non ha mai nascosto di aver provato sin dall’inizio una forte attrazione nei suoi confronti, Sammy ha regalato ai followers la prima, vera foto ufficiale di coppia. Un selfie scattato probabilmente prima di uscire e pubblicato tra le storie di Instagram che, in poche ore, ha fatto il giro del web per la gioia di tutti i fans della coppia.

SAMMY HASSAN E GIOVANNA ABATE INNAMORATI DOPO UOMINI E DONNE?

Nonostante dubbi, incertezze e discussioni continue durante il percorso a Uomini e Donnne, Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno deciso di concludere insieme il percorso nel programma di Maria De Filippi e conoscersi meglio senza telecamere. Dalla prima foto pubblicata da Sammy, sembrerebbe che tra i due le cose vadano a gonfie vele. Nella foto, infatti, lui sorride mentre lei lo abbraccia e gli lascia un bacio sulla guancia. Uno scatto che i fans della coppia aspettavano con ansia. La Abate, tuttavia, per il momento, non ha ancora commentato la propria scelta e, soprattutto non è ancora tornata sui social. Ci sarà qualche sorpresa in arrivo? In atetsa di capire se tra Sammy e Giovanna nascerà davvero l’amore, i sostenitori della coppia si godono questi momenti insieme.



