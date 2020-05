Sammy Hassan/ Giovanna Abate pronta ad incontrarlo in studio ma.. (Uomini e donne)

Pubblicità

Ci sarà un colpo di scena nella puntata di oggi di Uomini e donne? Le prime anticipazioni rivelano che Giovanna Abate tornerà al centro dello studio e questa volta non per quello che riguarda l’Alchimista, che ha già fatto la sua apparizione nei giorni scorsi in trasmissione, ma per quello che potrebbe riguardare Sammy Hassan. Il corteggiatore già nei giorni scorsi è tornato in collegamento con Giovanna Abate ma, ancora una volta, i due hanno finito col litigare perché non riescono davvero a comprendersi. La tronista è rimasta male per alcune risposte di Sammy che, contrariamente a quanto lei pensava, non l’ha messa al primo posto nella sua vita in questi giorni. Lui continua a ribadire che non è stato possibile ma è pronto a ricominciare con lei. Proprio questa frase ha dato ancora di più fastidio a Giovanna che non ci sta a ricominciare da capo dopo quello che hanno vissuto in esterna.



SAMMY HASSAN SARA’ IN STUDIO A UOMINI E DONNE OGGI?

Il tempo corre via veloce e Uomini e donne si prepara al gran finale di stagione ma sembra proprio che Sammy Hassan e Giovanna Abate si siano dati appuntamento in studio. Lui ha rivelato di volerla incontrare e lei si è detta pronta a farlo, che sia oggi la volta buona? Le anticipazioni rivelano che ad un certo punto la tronista tornerà al centro dello studio con il telefono in mano per leggere qualcosa di importante: “Se ti va, io ti leggo una cosina che ho scritto per te…”. Non si capisce bene se è un messaggio che Giovanna ha ricevuto o se è davvero qualcosa che ha scritto per il suo bel Sammy Hassan ma sicuramente lo scopriremo oggi.



