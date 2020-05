Sammy Hassan, lite con Giovanna Abate/ “Adesso parlo io!” (Uomini e donne)

Pubblicità

SAMMY HASSAN TORNA A UOMINI E DONNE PER LITIGARE CON GIOVANNA ABATE?

Sammy Hassan torna oggi a Uomini e donne e finalmente questa volta non in collegamento da casa ma sarà presente in studio. Dopo tante promesse e tanti slittamenti, alla fine il nuovo Decreto, gli ha permesso di essere presente oggi in studio al cospetto di Giovanna Abate con la quale ormai discute da settimana. Avevamo lasciato i due come due piccioncini pronti a stuzzicarsi e corteggiarsi almeno fino a quando non si sono trovati divisi da lockdown e tutto è finito poi in lite. Sammy non ha dato a Giovanna le risposte che lei si aspettava perché dopo tanto tempo passato lontani, lei avrebbe voluto sentire il suo corteggiatore vicino pronto a riprendere la conoscenza con lei. Il realtà il vocalist ha sottolineato come in questo periodo non sia riuscito a pensare molto a lei per via dei suoi problemi di lavoro e in famiglia. E’ stato in questo momento che è esplosa la lite perché la bella tronista si aspettava qualcosa di diverso e una serie di incomprensioni non ha fatto altro che allontanarsi.

SAMMY HASSAN CONTRO TUTTI

Oggi Sammy Hassan, per la prima volta dal lockdown e dalla pausa del programma, tornerà in studio a Uomini e donne al cospetto di Giovanna Abate per dire finalmente il suo pensiero su Alchimista, sulla sua fuga dietro ad Alessandro e tutto quello su cui non è riuscito ad esprimersi da lontano. Nel video anticipazioni della puntata di oggi lo vediamo inveire contro la bella tronista al grido di “Adesso parlo io visto che in queste settimane sono state sempre a sentire tutti”. Lo scontro è assicurato perché la reazione di Giovanna alle parole di Sammy non è delle migliori e nemmeno quella di Alessandro, di ritorno in studio, lascia pensare a niente di buono.



